"Такой будет четвёртая мировая" - Видео "средневековых войн" на границе Китая и Индии наводнили соцсети

🎥 Видео

Опубликовано: 22.07.2024 11:15 , Обновлено: 22.07.2024

В последнее время соцсети наводнили видео "средневековых войн", которые разворачиваются на границе Китая и Индии на протяжении многих лет. На одном из спорных участков границы в тибетских высокогорьях китайские и индийские военные регулярно вступают в открытое противостояние, не использую при этом тяжелого и огнестрельного оружия.

Между сторонами существует договорённость - не применять друг против друга огнестрельное оружие, в результате противоборствующие стороны “выходят на бой”, вооружившись лишь камнями, дубинками, импровизированными алебардами, а зачастую и просто идя в рукопашную.

Автор одного из таких видео с китайско-индийской границы рассказал, что на этот раз победу одержала китайская армия. При этом когда именно произошло “побоище” не сообщается. Впрочем, подобные события в данном пограничном регионе происходят регулярно, о чём свидетельствую многочисленные видео, датированные 2019 и 2022 годом, к примеру.

[info_b]Между Индией и Китаем в настоящее время существует два основных территориальных спора — индийский штат Аруначал-Прадеш на территории Северо-Восточной Индии и высокогорный регион Аксайчин, расположенный на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пакистана и Индии. В настоящее время территория управляется Китаем, но оспаривается Индией, которая включает этот регион в союзную территорию Ладакх. [/info_b]

В комментариях под видео в соцсети Х многие зрители отмечали, что все эти “средневековые войны” на границе выглядят “очень весело” и “забавно”, однако, судя по сообщениям местных СМИ, чаще всего они не обходятся без жертв с обеих сторон. К примеру, в столкновении, запечатлённом на первом видео, сообщалось о гибели десятков военных.

“Именно такой будет четвертая мировая война”, - прокомментировал один из зрителей.

[galereya]

Ранее Telegraf.news рассказывал о настоящем театральном представлении, за которым можно наблюдать на индийско-пакистанской границе. Там перед заходом солнца пограничники обеих стран проводят двадцатиминутную церемонию, которая знаменует собой перекрытие границы на ночь.

Настоящий театр. В соцсети Х показали, как происходит смена караула на индийско-пакистанской границе