Как быстро приготовить мороженое без сахара? Этот фрукт придаст сладость и кремовую текстуру

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Опубликовано: 07.06.2024 11:20 , Обновлено: 07.06.2024

Мороженое — один из самых популярных летних десертов. Его любят как дети, так и взрослые. При этом оно необязательно должно быть вредным для здоровья - просто не добавляйте сахар, чтобы приготовить вкусное ягодно-фруктовое мороженое в домашних условиях.

Чтобы приготовить вкусный десерт из мороженого, многого не надо. Особенно сейчас, когда сочная клубника манит своим ароматом и вкусом. Добавлять в нее сахар не нужно, особенно если в состав входит… замороженный банан. Именно он придает мороженому сладость и кремовую текстуру. Добавьте к нему немного молока, и вам больше ничего не нужно для счастья.

Если смесь все будет недостаточно сладкой для вас, вы можете обогатить ее небольшим количеством сахарозаменителя. Однако стоит остановиться только на фруктах и ягодах. Если они спелые, то и мороженое будет достаточно сладким. Чем спелее бананы, тем слаще будет мороженое.

[info_b]К слову, коровье молоко можно заменить напитком на растительной основе.[/info_b]

Такое ягодно-фруктовое мороженое отлично подходит в качестве десерта и может понравиться как маленьким, так и взрослым.

В рецепте можно использовать как свежие, так и уже замороженные фрукты. В последнем случае мороженое будет готово к употреблению сразу после смешивания.

Ингредиенты:

100 г замороженной клубники;

90 г замороженного банана;

100 мл молока.

Способ приготовления:

Поместите все ингредиенты в чашу блендера.

Соедините до состояния гладкой пасты и переложите в миску.

Мороженое быстрого приготовления готово.

Если вы готовите его из свежих ягод и фруктов, положите их в морозильную камеру и запаситесь терпением. Хороший способ сделать это - подготовить пакеты с застежкой-молнией и положить в них определенное количество плодов. Таким образом, у вас всегда будет под рукой смесь для мороженого.

Ранее Telegraf.news публиковал рецепт еще одного мороженного, сделанном из бананов. Пойдут даже те, что уже перезрели (ещё вкуснее будет!). Также вы можете сделать посыпку из раздробленных орешков и шоколада, натёртого на тёрке.

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