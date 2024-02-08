Некоторым белорусам стали приходить СМС с требованием уплатить 2,3 тыс. рублей в ФСЗН. За что?

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Опубликовано: 08.02.2024 11:23 , Обновлено: 08.02.2024

Некоторым белорусам в феврале начали приходить на телефон сообщения из налоговой с требованием уплатить страховые взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Сумма немаленькая - более 2,3 тыс. рублей и внести её необходимо до 1 марта.

Скриншотом такого сообщения из налоговой с редакцией Telegraf.news поделился один из читателей. К уплате ему выставили сумму в 2326,8 рубля.

Как выяснилось, речь не об очередной форме мошенничества, а об обязательных взносах для индивидуальных предпринимателей (ИП), о которых некоторые могли попросту забыть, ведь новый порядок уплаты взносов был введен лишь с 2023 года.

Раньше в том случае, если индивидуальный предприниматель официально где-то дополнительно работал по трудовому договору или контракту, он от этих обязательных взносов в ФСЗН освобождался, поскольку такие отчисления шли у него с зарплаты на основном месте работы. Однако после очередного изменения налогового законодательства в Беларуси с 2023 года всех предпринимателей обязали делать эти отчисления в ФСЗН в обязательном порядке. В 2024 году в первый раз многим ИПэшникам придется платить взнос в ФСЗН.

[info_b]Данное требование прописано в Законе Республики Беларусь от 18 июля 2022 года №193-З “Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования”. [/info_b]

Как объяснили в ФСЗН, сейчас в Беларуси обязательному государственному социальному страхованию подлежат (а следовательно, и обязаны делать обязательные страховые взносы в бюджет) все ИП, которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности состоят в:

трудовых отношениях;

отношениях, основанных на членстве (участии) в юридических лицах любых организационно-правовых форм;

являются собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняют функции руководителей этих юридических лиц.

Размер отчислений может варьироваться: по закону ИП может самостоятельно определять доход, из которого исчисляются взносы в ФСЗН, но при этом эта сумма не может быть меньше, чем взносы с минимальной заработной платы за конкретный месяц, за который уплачивается взнос, пояснила специалист в области налогообложения Елена Филиппова порталу ilex.by. По закону общий размер взносов составляет 35% (29% идёт в качестве отчислений на пенсионное страхование, 6% — на социальное страхование), а минимальная сумма за 2023 год для ИП, по подсчётам специалиста, составляет 2 326,80 рубля. Меньше этой суммы заплатить нельзя. А вот больше - можно, по желанию самого предпринимателя. Это будет в будущем учитываться при расчёте его пенсии.

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Также предпринимателям необходимо подавать форму ПУ-3, даже в случае, если ИП в 2023 году фактически не осуществлял предпринимательскую деятельность. В этом случае в ней необходимо указать периоды, когда такая деятельность не велась, обозначив её кодом вида деятельности “БЕЗДЕЙСТВ” (что и указано в СМС, полученном читателем Telegraf.news).

Отметим, что за несвоевременную подачу формы ПУ-3 Кодексом об административных правонарушениях Беларуси (статья 24.11 КоАП) предусмотрен штраф - до 20 базовых величин (то есть до 800 рублей сегодня)

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