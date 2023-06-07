Совмин составил список работ, на которых белорусам разрешат зарабатывать без регистрации фирм

Опубликовано: 07.06.2023 11:13 , Обновлено: 07.06.2023

В интернете появились обновлённые перечни видов деятельности, которые белорусы смогут осуществлять в статусе индивидуального предпринимателя, самозанятого и ремесленника. Изменения будут введены после официального принятия закона "Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности". Данный документ уже принят Палатой представителей в первом чтении.

Сам законопроект выложен в открытом доступе на Национальном правовом интернет-портале. В нём указано, что индивидуальный предприниматель (ИП) сможет осуществлять свою деятельность, в том числе без образования юридического лица, согласно перечню, определяемому Советом министров.

Сам перечень опубликовал телеграм-канал PRAVОWEB.by, который оказывает правовую поддержку бизнеса.

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Эксперты телеграм-канала пояснили, что с 1 июля 2023 года, если законопроект будет принят в той редакции, которая сейчас размещена на правовом портале, без образования юридического лица белорусы смогут вести индивидуальную предпринимательскую деятельность в четырёх статусах:

в качестве ИП по перечню Совмина

как “самозанятые”, уплачивая налог на профессиональную деятельность

в качестве ремесленников

оказывать услуги в сфере экоагротуризма

Для каждого статуса в законопроекте чётко определены разрешённые виды деятельности.

“С принятием Закона все указанные статусы будут предпринимательской деятельностью, а значит все “правила игры”, касающиеся юрлиц должны будут применяться и физическими лицами в указанных статусах”, - отметили авторы телеграм-канала.

В список деятельности, разрешенной для ИП , вошли следующие виды деятельности:

Деятельность, связанная с драгоценными металлами и драгоценными камнями (за исключением аффинажа драгоценных металлов, рекуперации драгоценных камней, оптовой торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями, скупки драгоценных металлов и драгоценных камней у граждан в изделиях и ломе, сбора и переработки лома и отходов драгоценных металлов и (или) отходов драгоценных камней, поступающих от юридических и физических лиц)

Производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий недлительного хранения

Производство сухарных, бараночных, мучных кондитерских изделий и прочих хлебобулочных изделий, предназначенных для длительного хранения

Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели

производство изделий из соломки и материалов для плетения

Производство изделий из бумаги и картона

Печатание прочей полиграфической продукции, не включенной в другие группировки

Деятельность по подготовке материалов к печати и распространению

Брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность и сопутствующие услуги

Производство прочих резиновых изделий

Производство пластмассовых изделий

Формование и обработка листового стекла

Производство полых стеклянных изделий

Производство прочих фарфоровых и керамических изделий

Производство строительных изделий из бетона

Производство гипсовых изделий для строительных целей

Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента

Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента

Резка, обработка и отделка камня

Производство строительных металлических конструкций и изделий

Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, основные технологические процессы машиностроения

Производство ножевых изделий, инструментов и замочно-скобяных изделий

Производство прочих готовых металлических изделий

Производство мебели

Производство ювелирных и аналогичных изделий

Производство бижутерии и аналогичных изделий

Производство музыкальных инструментов

Производство спортивных товаров

Производство игр и игрушек

Производство различных изделий, не включенных в другие группировки

Ремонт машин и оборудования общего и специального назначения

Ремонт электронного и оптического оборудования

Ремонт электрического оборудования

Ремонт, техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования

Ремонт прочего оборудования

Техобслуживание и ремонт автомобилей

Техобслуживание и ремонт мотоциклов

Розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами

Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта

Деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по переезду (перемещению)

Услуги по общественному питанию

Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги

Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, консультирование по налогообложению

Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

Научные исследования и разработки

Специализированные работы по дизайну

Ветеринарная деятельность

Образование в области физкультуры, спорта и отдыха

Медицинская, в том числе стоматологическая, практика

Деятельность по охране здоровья, осуществляемая работниками, имеющими среднее специальное медицинское образование

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Деятельность в сфере исполнительских искусств

Ремонт компьютеров, предметов личного пользования и бытовых изделий

Предоставление прочих индивидуальных услуг.

А вот список разрешённой деятельности для ремесленников существенно сократили. Если сегодня этот перечень включает в себя 28 пунктов, то новым законопроектом предлагается сократить его до 4 пунктов. Причём, как отметили специалисты телеграм-канал PRAVОWEB.by, многих видов ныне разрешённой деятельности нет также в проекте в списке для самозанятых, которые могут уплачивать за свою работу налог на профдоход.

Впрочем, отметим, что данный законопроект пока не окончательный и всё ещё находится на согласовании парламента.

Стала известна дата, когда в Беларуси ликвидируют все ИП. Подробности законопроекта

Напомним, ранее стало известно, что новым законопроектом было предложено ликвидировать все белорусские ИП или трансформировать их в коммерческую организацию до 31 декабря 2025 года.