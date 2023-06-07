Совмин составил список работ, на которых белорусам разрешат зарабатывать без регистрации фирм
В интернете появились обновлённые перечни видов деятельности, которые белорусы смогут осуществлять в статусе индивидуального предпринимателя, самозанятого и ремесленника. Изменения будут введены после официального принятия закона "Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности". Данный документ уже принят Палатой представителей в первом чтении.
Сам законопроект выложен в открытом доступе на Национальном правовом интернет-портале. В нём указано, что индивидуальный предприниматель (ИП) сможет осуществлять свою деятельность, в том числе без образования юридического лица, согласно перечню, определяемому Советом министров.
Сам перечень опубликовал телеграм-канал PRAVОWEB.by, который оказывает правовую поддержку бизнеса.
[Telegram_widget url=“https://t.me/pravowebinfo/406”]
Эксперты телеграм-канала пояснили, что с 1 июля 2023 года, если законопроект будет принят в той редакции, которая сейчас размещена на правовом портале, без образования юридического лица белорусы смогут вести индивидуальную предпринимательскую деятельность в четырёх статусах:
- в качестве ИП по перечню Совмина
- как “самозанятые”, уплачивая налог на профессиональную деятельность
- в качестве ремесленников
- оказывать услуги в сфере экоагротуризма
Для каждого статуса в законопроекте чётко определены разрешённые виды деятельности.
“С принятием Закона все указанные статусы будут предпринимательской деятельностью, а значит все “правила игры”, касающиеся юрлиц должны будут применяться и физическими лицами в указанных статусах”, - отметили авторы телеграм-канала.
В список деятельности, разрешенной для ИП , вошли следующие виды деятельности:
- Деятельность, связанная с драгоценными металлами и драгоценными камнями (за исключением аффинажа драгоценных металлов, рекуперации драгоценных камней, оптовой торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями, скупки драгоценных металлов и драгоценных камней у граждан в изделиях и ломе, сбора и переработки лома и отходов драгоценных металлов и (или) отходов драгоценных камней, поступающих от юридических и физических лиц)
- Производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
- Производство сухарных, бараночных, мучных кондитерских изделий и прочих хлебобулочных изделий, предназначенных для длительного хранения
- Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
- Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели
- производство изделий из соломки и материалов для плетения
- Производство изделий из бумаги и картона
- Печатание прочей полиграфической продукции, не включенной в другие группировки
- Деятельность по подготовке материалов к печати и распространению
- Брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность и сопутствующие услуги
- Производство прочих резиновых изделий
- Производство пластмассовых изделий
- Формование и обработка листового стекла
- Производство полых стеклянных изделий
- Производство прочих фарфоровых и керамических изделий
- Производство строительных изделий из бетона
- Производство гипсовых изделий для строительных целей
- Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента
- Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента
- Резка, обработка и отделка камня
- Производство строительных металлических конструкций и изделий
- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, основные технологические процессы машиностроения
- Производство ножевых изделий, инструментов и замочно-скобяных изделий
- Производство прочих готовых металлических изделий
- Производство мебели
- Производство ювелирных и аналогичных изделий
- Производство бижутерии и аналогичных изделий
- Производство музыкальных инструментов
- Производство спортивных товаров
- Производство игр и игрушек
- Производство различных изделий, не включенных в другие группировки
- Ремонт машин и оборудования общего и специального назначения
- Ремонт электронного и оптического оборудования
- Ремонт электрического оборудования
- Ремонт, техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования
- Ремонт прочего оборудования
- Техобслуживание и ремонт автомобилей
- Техобслуживание и ремонт мотоциклов
- Розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами
- Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта
- Деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по переезду (перемещению)
- Услуги по общественному питанию
- Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги
- Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, консультирование по налогообложению
- Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
- Научные исследования и разработки
- Специализированные работы по дизайну
- Ветеринарная деятельность
- Образование в области физкультуры, спорта и отдыха
- Медицинская, в том числе стоматологическая, практика
- Деятельность по охране здоровья, осуществляемая работниками, имеющими среднее специальное медицинское образование
- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
- Деятельность в сфере исполнительских искусств
- Ремонт компьютеров, предметов личного пользования и бытовых изделий
- Предоставление прочих индивидуальных услуг.
А вот список разрешённой деятельности для ремесленников существенно сократили. Если сегодня этот перечень включает в себя 28 пунктов, то новым законопроектом предлагается сократить его до 4 пунктов. Причём, как отметили специалисты телеграм-канал PRAVОWEB.by, многих видов ныне разрешённой деятельности нет также в проекте в списке для самозанятых, которые могут уплачивать за свою работу налог на профдоход.
Впрочем, отметим, что данный законопроект пока не окончательный и всё ещё находится на согласовании парламента.
Стала известна дата, когда в Беларуси ликвидируют все ИП. Подробности законопроекта
Напомним, ранее стало известно, что новым законопроектом было предложено ликвидировать все белорусские ИП или трансформировать их в коммерческую организацию до 31 декабря 2025 года.