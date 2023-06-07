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Совмин составил список работ, на которых белорусам разрешат зарабатывать без регистрации фирм

Совмин составил список работ, на которых белорусам разрешат зарабатывать без регистрации фирм
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В интернете появились обновлённые перечни видов деятельности, которые белорусы смогут осуществлять в статусе индивидуального предпринимателя, самозанятого и ремесленника. Изменения будут введены после официального принятия закона "Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности". Данный документ уже принят Палатой представителей в первом чтении.

Сам законопроект выложен в открытом доступе на Национальном правовом интернет-портале. В нём указано, что индивидуальный предприниматель (ИП) сможет осуществлять свою деятельность, в том числе без образования юридического лица, согласно перечню, определяемому Советом министров.

Сам перечень опубликовал телеграм-канал PRAVОWEB.by, который оказывает правовую поддержку бизнеса.

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Эксперты телеграм-канала пояснили, что с 1 июля 2023 года, если законопроект будет принят в той редакции, которая сейчас размещена на правовом портале, без образования юридического лица белорусы смогут вести индивидуальную предпринимательскую деятельность в четырёх статусах:

  • в качестве ИП по перечню Совмина
  • как “самозанятые”, уплачивая налог на профессиональную деятельность
  • в качестве ремесленников
  • оказывать услуги в сфере экоагротуризма

Для каждого статуса в законопроекте чётко определены разрешённые виды деятельности.

“С принятием Закона все указанные статусы будут предпринимательской деятельностью, а значит все “правила игры”, касающиеся юрлиц должны будут применяться и физическими лицами в указанных статусах”, - отметили авторы телеграм-канала.

В список деятельности, разрешенной для ИП , вошли следующие виды деятельности:

  • Деятельность, связанная с драгоценными металлами и драгоценными камнями (за исключением аффинажа драгоценных металлов, рекуперации драгоценных камней, оптовой торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями, скупки драгоценных металлов и драгоценных камней у граждан в изделиях и ломе, сбора и переработки лома и отходов драгоценных металлов и (или) отходов драгоценных камней, поступающих от юридических и физических лиц)
  • Производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
  • Производство сухарных, бараночных, мучных кондитерских изделий и прочих хлебобулочных изделий, предназначенных для длительного хранения
  • Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
  • Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели
  • производство изделий из соломки и материалов для плетения
  • Производство изделий из бумаги и картона
  • Печатание прочей полиграфической продукции, не включенной в другие группировки
  • Деятельность по подготовке материалов к печати и распространению
  • Брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность и сопутствующие услуги
  • Производство прочих резиновых изделий
  • Производство пластмассовых изделий
  • Формование и обработка листового стекла
  • Производство полых стеклянных изделий
  • Производство прочих фарфоровых и керамических изделий
  • Производство строительных изделий из бетона
  • Производство гипсовых изделий для строительных целей
  • Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента
  • Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента
  • Резка, обработка и отделка камня
  • Производство строительных металлических конструкций и изделий
  • Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, основные технологические процессы машиностроения
  • Производство ножевых изделий, инструментов и замочно-скобяных изделий
  • Производство прочих готовых металлических изделий
  • Производство мебели
  • Производство ювелирных и аналогичных изделий
  • Производство бижутерии и аналогичных изделий
  • Производство музыкальных инструментов
  • Производство спортивных товаров
  • Производство игр и игрушек
  • Производство различных изделий, не включенных в другие группировки
  • Ремонт машин и оборудования общего и специального назначения
  • Ремонт электронного и оптического оборудования
  • Ремонт электрического оборудования
  • Ремонт, техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования
  • Ремонт прочего оборудования
  • Техобслуживание и ремонт автомобилей
  • Техобслуживание и ремонт мотоциклов
  • Розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами
  • Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта
  • Деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по переезду (перемещению)
  • Услуги по общественному питанию
  • Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги
  • Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, консультирование по налогообложению
  • Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
  • Научные исследования и разработки
  • Специализированные работы по дизайну
  • Ветеринарная деятельность
  • Образование в области физкультуры, спорта и отдыха
  • Медицинская, в том числе стоматологическая, практика
  • Деятельность по охране здоровья, осуществляемая работниками, имеющими среднее специальное медицинское образование
  • Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
  • Деятельность в сфере исполнительских искусств
  • Ремонт компьютеров, предметов личного пользования и бытовых изделий
  • Предоставление прочих индивидуальных услуг.

А вот список разрешённой деятельности для ремесленников существенно сократили. Если сегодня этот перечень включает в себя 28 пунктов, то новым законопроектом предлагается сократить его до 4 пунктов. Причём, как отметили специалисты телеграм-канал PRAVОWEB.by, многих видов ныне разрешённой деятельности нет также в проекте в списке для самозанятых, которые могут уплачивать за свою работу налог на профдоход.

Впрочем, отметим, что данный законопроект пока не окончательный и всё ещё находится на согласовании парламента.

Стала известна дата, когда в Беларуси ликвидируют все ИП. Подробности законопроекта

Напомним, ранее стало известно, что новым законопроектом было предложено ликвидировать все белорусские ИП или трансформировать их в коммерческую организацию до 31 декабря 2025 года.

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