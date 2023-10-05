Как легко натереть морковь, не поранив пальцы? Тысячи людей оценили "разработку века" из TikTok

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.10.2023 08:04 , Обновлено: 15.11.2024

Среди огромного потока информации в соцсетях можно обнаружить нечто поистине удивительное и полезное. Именно такой находкой стала "разработка века" (так ее назвали пользователи) из TikTok — метод, который позволяет легко и быстро натереть морковь, не рискуя поранить пальцы.

Неудивительно, что тысячи людей уже оценили этот простой, но эффективный способ подготовки этого оранжевого овоща.

Видео пользователя @anastasiabozhenko17 за сутки набрало почти 6 млн просмотров, более 376 тыс. лайков и 3 тыс. комментариев. А 83 тыс. человек добавили ролик в избранное.

Секрет в том, чтобы взять две терки. На одну, длинную и плоскую (ее еще называют ручной овощерезкой), нужно положить морковь. Затем сверху прикрыть другой, классической четырехсторонней, которая должна легко зацепиться за овощ шершавыми дырочками.

Таким образом морковь не будет соскальзывать и ее можно будет натереть легко и без проблем. Посмотрите, как это происходит на видео:

[link href=“https://www.tiktok.com/@anastasiabozhenko17?refer=embed” title=“@anastasiabozhenko17” target=“_blank” rel=“noopener”] @anastasiabozhenko17 [/link] ???#[link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8?refer=embed” title=“гениймысли” target=“_blank” rel=“noopener”] #гениймысли [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-6771293413049436933?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Даша” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Даша [/link]

Многие в комментариях (кажется, что большинство) были в шоке и очень обрадовались предложенному лайфхаку.

“Господи! Ну наконец-то морковь у меня будет без ногтей, мяса и крови! ?????”, — этот комментарий собрал большинство (более 30 тыс.) лайков.

”?? Да капец, и после такого говорят что ТикТок бестолковая платформа ???”, — подметила одна из пользовательниц.

“Елки-палки, где Вы были. Только утром делала моркавку с кровью…?”, — поделилась другая.

“Реально разработка века? Я сама тебе премию дам?”, — похвалила третья.

“Изобретатель, ты кто? Думаю, ни одна душа об этом не знала”, “Супер, теперь моя морковь будет без ДНК!?”, “Теперь я не буду бояться этих чудовищных терок??”, “Гениально!!!!??????????”, — подобные комментарии оставили многие пользователи соцсети.

А кто-то отметил, что “так и картошку, и лук можно [тереть]”.

“Ну наконец-то я узнала, как можно использовать эту сторону терки ?”, — затесался среди всех и такой комментарий. Но мы знаем действительно правильный ответ на этот вопрос.

Ранее Телеграф уже писал, для чего предназначена четвертая, самая таинственная, сторона терки.

Для чего предназначена четвертая сторона терки? Мы раскрыли секрет