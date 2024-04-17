Штраф от 400 рублей. Инспекторы объяснили, когда за помощь соседу белорусам нужно заплатить налог

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.04.2024 12:24 , Обновлено: 18.04.2024

Инспекция МНС напомнила белорусам о необходимости уплачивать налог при оказании платных услуг по вскапыванию огородов. О том, что нужно делать и сколько придётся заплатить, чтобы избежать штрафов, рассказали специалисты налогового ведомства.

Как рассказали специалисты инспекции МНС по Пинскому району порталу “Пiнскi веснiк”, услуги по вспашке огородов соседям и иным лицам не относятся к предпринимательской деятельности. Поэтому регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не требуется. Тем не менее, для оказания такого рода услуг за деньги физлица должны стать на учет в налоговой и уплатить единый налог по своему выбору. Это может быть налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц или налог на профессиональный доход.

Согласно законодательству, прежде чем приступить к оказанию услуг по вспашке огородов, нужно уведомить налоговый орган о “применяемом режиме налогообложения”.

В случае избрания налога на профессиональный доход физлица обязаны уведомить об этом ведомство письменно или через интернет. Для второго варианта следует установить бесплатное приложение “Налог на профессиональный доход”, которое размещено на официальном сайте Министерства по налогам и сборам. После установки приложения на смартфон, ноутбук или компьютер плательщик должен через него проинформировать налоговую о применении налога на профессиональный доход.

“Плательщик формирует чек, передает налоговому органу сведения о сумме расчетов. На основании данных о полученном доходе налоговый орган ежемесячно исчисляет сумму налога к уплате по ставке десять процентов (для получателей пенсии – по ставке четыре процента) и не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим, уведомляет плательщика об исчисленной сумме налога через приложение «Налог на профессиональный доход”, — рассказали в инспекции МНС.

В МНС рассказали, за что начислили одному белорусу 4,5 млн рублей подоходного

Также через личный кабинет плательщики должны указать вид деятельности, который они будут осуществлять, вид товара, форму оказания услуг, а ещё период и место работы. На основании этих сведений налоговая произведет расчет суммы единого налога, который нужно будет уплатить до начала оказания услуг по вспашке огородов.

Как отметили в ведомстве, уплата данного вида налога производится по окончании отчетного периода, а его сумма зависит от размера дохода.

Для тех, кто зарегистрировался как плательщик впервые, предусмотрена льгота в виде налогового вычета в размере 2000 рублей. Также налог на профдоход включает обязательные страховые взносы в ФСЗН. Уплачивать его нужно ежемесячно и не позднее 22 числа месяца, следующего за отчётным.

В МНС подчеркнули, что заниматься вспашкой огородов за деньги физлица должны самостоятельно, без привлечения других лиц, в том числе и родни.

До 1850 рублей. За что белорусам грозят штрафы на даче?

Сколько нужно заплатить?

Сумма налога на профдоход может отличаться в зависимости от региона. Самый высокий единый налог за оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, в том числе вспашке приусадебного участка, зафиксирован в Минске. Там нужно уплатить 51 рубль в месяц.

На территории Минского района и в областных городах налог на такую деятельность составит 46 рублей. В таких районных центрах, как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск ставка единого налога составит 42 рубля. В небольших райцентрах, агрогородках, деревнях и селах заниматься вспашкой огородов можно, уплатив всего 35 рублей в месяц.

Какая ответственность предусмотрена за неуплату налога?

За неуплату налога на профдоход физлицам грозит административная ответственность в виде штрафа.

Если человек не заплатил налог по неосторожности , то с него, согласно законодательству, взыскивают штраф в размере 15% от неуплаченной суммы, но не более половины базовой величины (то есть не более 20 рублей ).

Если физлицо не уплатит налог умышленно, то штраф составит 40% от суммы неуплаченного налога, но не менее 10 базовых величин (400 белорусских рублей) . Степень тяжести нарушения определит налоговая инспекция. Также при неуплате налога вовремя (позднее 22 числа) плательщику будет начислена пеня.

Если налог, пеня и штраф физлицом не будут уплачены, то к процедуре взыскания могут подключить органы принудительного исполнения.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в МНС рассказали кому нужно уплатить налог при торговле рассадой.

Штраф от 400 рублей. Налоговики рассказали, как белорусам торговать рассадой по закону