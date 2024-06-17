"Наш белорус с Новосёлак" - Дэвид Бэкхем показал в TikTok, как работает на грядках и выращивает кур

🎥 Видео

Опубликовано: 17.06.2024 07:58 , Обновлено: 17.06.2024

Экс-полузащитник сборной Англии по футболу и владелец клуба «Интер Майями» показал в TikTok, как собирает урожай зелёного лука в окружении своих кур. Пользователи соцсети оценили увлечение именитого спортсмена и сочинили множество шуток.

Один из самых знаковых и медийных футболистов в истории совсем не прочь покопаться в огороде, как обычный смертный, чем вызывает восхищение у своих поклонников. 49-летний именитый спортсмен и любимец публики регулярно проводит время на своём приусадебном участке, о чём рассказывает в своём Tiktok. На это раз Дэвид показал, как выкапывает свежий лук для своей супруги Виктории Бэкхэм в окружении кур, находящихся на свободном выгуле. Пользователи соцсети восхитились хозяйственностью и простотой шестикратного чемпиона английской Премьер-лиги и сочинили множество шуток.

“Наш белорус с Новосёлак. Давид Бэкхимович”, - пошутил кто-то под видео.

“Дэвид, прадай цыбулi!”, - обратился, очевидно, ещё один белорус.

“Копай как Бэкхем!”, - ещё одна шутка под видео.

“Теще не объяснишь, что ты звезда футбола! Сезон есть сезон”, - написал ещё один комментатор.

“Даже Дэвид Бэхкэм занимается своей рассадой. Фух. Пойду еще семян куплю”, - высказалась ещё одна девушка.

“Пенсия берёт своё”, - написал ещё один из комментаторов.

“Звезда не звезда, а кусочек огорода иметь надо!!!”, - резюмировал под видео подписчик экс-футболиста.

Ранее Telegraf.news писал о том, что каждые четыре года чемпионат Европы по футболу заставляет приникнуть к экранам телевизоров болельщиков и любителей этого вида спорта по всему миру. Евро-2024 может стать поистине историческим, ведь на нём в последний раз в качестве игроков появятся именитые звёзды футбола, а некоторые сборные получат все шансы на то, чтобы стать чемпионами. Telegraf.news посмотрел, чем примечателен чемпионат Европы в 2024 году.

Последний чемпионат для Роналду и, возможно, первый победный для Англии. Чем примечателен Евро-2024?