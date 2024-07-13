В Польше на видео попала катастрофа военного самолёта

🎥 Видео

Опубликовано: 13.07.2024 12:49 , Обновлено: 26.02.2025

В Польше на аэродроме в Гдыне военный тренировочный самолет М-346 разбился 12 июля. Пилот самолета погиб, не успев катапультироваться. Пока неизвестно, почему произошла катастрофа. Однако о проблемах с М-346 сообщалось и раньше.

Видео катастрофы попало на видео и уже распространилось по всем соцсетям в Интернете. Она произошла во время тренировочного полета около 15:00 по минскому времени.

Пилот самолета майор Роберт Йела в общей сложности налетал почти две тысячи часов, в том числе 1100 часов только на самолете этой модели. В плане опыта эксплуатации М-346 он был вторым по опыту пилотом в Польше.

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M-346 — современный итальянский учебно-тренировочный самолёт (УТС). Первоначально разрабатывался совместно российским ОКБ им. А. С. Яковлева и итальянской L’Alenia Aermacchi. Из-за разногласий совместная разработка на завершающем этапе прекратилась. Каждая из компаний получила документацию на базовую версию будущего самолёта (планер), после чего выпустили собственные варианты самолётов: Aermacchi построили УТС M-346, а ОКБ им. Яковлева — учебно-боевой самолёт Як-130. [/inf]