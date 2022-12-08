Как идеально украсить новогоднюю ёлку: 10 секретов от декораторов

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Опубликовано: 08.12.2022 13:59 , Обновлено: 08.12.2022

Мы все мечтаем об идеальной новогодней елке, красивой, захватывающей дух и придающей нашему интерьеру неповторимую атмосферу, дух Рождества и Нового года. Однако идеально украсить праздничное дерево — непростая задача, особенно для перфекционистов. В этом вам помогут британские эксперты по стилю и декорированию, которые поделились своими секретами.

1. Не экономьте на елке

Первое и самое главное правило при покупке любой елки, особенно искусственной – не покупайте что попало. Если вы хотите красивую елку, не поддавайтесь искушению купить кота в мешке, советуют профессионалы.

Елочка должна быть плотной, ровной и с правильной формой. Бесполезно хранить красивое украшение, если, распаковав елку, вы с грустью обнаружите, что купили кучу косых палок.

Если вы покупаете искусственную елку, качество особенно важно. Вы увидите, что высококачественные деревья служат дольше и останутся с вами на долгие годы. Не стоит тратить деньги на частую замену такого дерева или излишне загрязнять окружающую среду пластиковыми отходами.

Также выбирайте елку такого размера, который подходит для вашего помещения. Слишком большая елка будет подавлять своим внешним видом. В случае с искусственной елкой также подумайте о возможности ее хранения.

2. Сформируйте ветви

Чтобы искусственная елка выглядела хорошо, недостаточно просто поставить ее и разложить. Вы должны потратить время на то, чтобы расправить ее ветви и красиво расположить. Если вы хотите, чтобы она выглядела больше, вы можете купить цепочки из имитированных иголок или аксессуары для изготовления гирлянд или центральных элементов, чтобы улучшить недостатки елки.

Это стоит усилий, так как даже самые красивые украшения не будут хорошо смотреться на неаккуратной и прореженной елке. Правильно сформированная елка привлекательна независимо от того, как она украшена. Если вы хотите создать минималистичный декор, это обязательное условие.

3. Выберите тематику

Профессионально оформленная елка имеет тематику, благодаря которой сочетаются используемые украшения.

Выбор основного цвета или темы перед украшением елки задает тон и характер. Прежде чем начать развешивать все, что попадется под руку, определите, какая у вас идея для елки?

Например, для традиционного, но роскошного образа придерживайтесь комбинации красного и золотого цветов, для скандинавского стиля используйте оттенки белого и мягких нейтральных тонов или выберите синий и серебристый для ледяного прохладного образа. Придерживайтесь двух (определенно не более трех) цветов, чтобы выглядеть сдержанно, а не загромождено.

Также подумайте о материалах и текстуре: плюшевые бархатные безделушки хорошо подходят для роскошной елки, а бумажные и деревянные украшения идеально подходят для любых елок в скандинавском или минималистском стиле.

4. Всегда начинайте с освещения

Как правило, эксперты по освещению рекомендуют 100 лампочек или 5 метров света на каждые 60 см высоты новогодней елки. Итак, чтобы осветить дерево высотой около 1,8 м, вам потребуется 300 лампочек или 15 метров светильников.

Первое и самое важное, что вам нужно сделать при украшении елки, это зажечь гирлянды. Гораздо сложнее это сделать, когда на елке уже есть игрушки.

Как обернуть гирлянду, чтобы она хорошо смотрелась?

Поместите главный кабель питания рядом со стволом у основания елки. Затем равномерно оберните гирлянду вокруг ветвей. Лучше всего располагать лампочки от центра к кончикам ветвей, так провода останутся наименее заметными.

5. Выберите правильные украшения

Выбор акцентов, соответствующих вашей теме, поможет вам достичь наилучшего конечного результата.

Независимо от того, какие украшения вы выберете, пусть они гармонично дополнят вашу новогоднюю елку. Вы можете украсить новогоднюю елку миллионом разных способов. Можно использовать традиционные игрушки или повесить на дерево пряники, орешки , бантики, цветы, игрушки, бумажные украшения.

У вас есть неограниченные возможности. Но важно сохранять баланс.

6. Сбалансируйте декор

Учитывая, что на вашей рождественской елке, скорее всего, будет очень много украшений, вам нужно убедиться, что все хорошо сбалансировано и равномерно распределено.

Повесьте украшения сверху вниз. Таким образом, вы можете легко следить за внешним видом вашего дерева во время его украшения.

7. Сгруппируйте украшения

Консультант по дизайну посоветовал сгруппировать по три игрушки разного размера, чтобы добавить изюминку и визуальную привлекательность. Вы можете либо соединить одинаковые детали, либо выбрать контрастные.

Чтобы создать сбалансированное, визуально приятное дерево, покупайте игрушки по три, шесть или двенадцать и вешайте их сначала в форме зигзага.

Большие шары следует вешать ближе к центру дерева, чтобы придать ему больше глубины, а маленькие использовать ближе к концам веток.

Повесьте изящные стеклянные шарики на вершине елки, чтобы избежать падения. И повесьте особенные шарики в последнюю очередь, чтобы убедиться, что они находятся в идеальном положении.

8. Используйте ленты

Еще один совет эксперта — украсить елку декоративными лентами, которые подчеркнут ее эстетический вид. Вы можете использовать один тип ленты или пару лент контрастной текстуры и разной ширины, чтобы создать больший эффект.

Эксперты рекомендуют использовать ленты с проволочными краями, так как из них легче сделать петли, валики или бантики, и они лучше сохраняют форму, чем ленты без проволок. Следуйте этим простым приемам, чтобы расположить ленты на елке.

9. Выберите правильную верхушку

Верхушка для елки — прекрасный способ завершить дизайнерский вид вашего дерева.

Обязательно выберите ту, которая лучше всего соответствует вашей теме и пропорциям вашего дерева, а также примите во внимание высоту вашего потолка.

Верхушки в виде звезды или ангелов традиционно являются самыми популярными, но есть множество альтернативных дизайнов на выбор.

10. Сделайте елке юбку

Юбка для новогодней елки, которую часто упускают из виду, является завершающим штрихом к вашим украшениям и служит для того, чтобы сбалансировать общий дизайн вашей рождественской елки.

Юбки для деревьев также имеют много преимуществ, от прикрытия неприглядных «ножек», ствола или подставки.

Это естественным образом привлекает внимание к нижней части дерева и помогает создать завершенный, гармоничный вид. Кроме того, это идеальный фон для красиво завернутых рождественских подарков. В качестве альтернативы, если у вас есть рождественская елка в горшке или в корзине, выберите вместо нее коврик для елки.

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