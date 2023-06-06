Могут ли белорусы исправить ошибку в трудовой книжке? Объяснили в Минтруда
Как поступить, если устраиваясь на новую работу вы выяснили, что в трудовой книжке предыдущий наниматель допустил ошибку? Специалисты Министерства труда пояснили, как исправить неточность.
Что делать, если в трудовой книжке предыдущий работодатель неверно указал дату увольнения? Кто должен исправить неточность: старый наниматель или новый?
В Минтруда и соцзащиты пояснили, что в данном случае, исправить неверную запись должен наниматель, допустивший ошибку.
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Если к моменту обнаружения неточности организация реорганизована, то исправление должен внести ее правопреемник.
А вот если организация ликвидирована, то исправить ошибку может и новый наниматель на основании соответствующих документов.
[info_b]В разделе «Сведения о работе» трудовой книжки, зачеркивать ранее внесенные неточности запрещено. Ошибки исправляют путем признания их недействительными и внесения правильных записей.[/info_b]
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В Минтруда объяснили, можно ли белорусам отказаться от обеденного перерыва и сократить рабочий день