Могут ли белорусы исправить ошибку в трудовой книжке? Объяснили в Минтруда

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Опубликовано: 06.06.2023 14:10 , Обновлено: 06.06.2023

Как поступить, если устраиваясь на новую работу вы выяснили, что в трудовой книжке предыдущий наниматель допустил ошибку? Специалисты Министерства труда пояснили, как исправить неточность.

Что делать, если в трудовой книжке предыдущий работодатель неверно указал дату увольнения? Кто должен исправить неточность: старый наниматель или новый?

В Минтруда и соцзащиты пояснили, что в данном случае, исправить неверную запись должен наниматель, допустивший ошибку.

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Если к моменту обнаружения неточности организация реорганизована, то исправление должен внести ее правопреемник.

А вот если организация ликвидирована, то исправить ошибку может и новый наниматель на основании соответствующих документов.

[info_b]В разделе «Сведения о работе» трудовой книжки, зачеркивать ранее внесенные неточности запрещено. Ошибки исправляют путем признания их недействительными и внесения правильных записей.[/info_b]

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