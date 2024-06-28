В России во время показательных выступлений машина ГИБДД рухнула на голову инспектора

🎥 Видео

Опубликовано: 28.06.2024 14:22 , Обновлено: 28.06.2024

В городе Ивантеевка Московской области служебное авто Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) во время показательных выступлений рухнуло на инспектора. Случившееся попало на видео.

В центре профподготовки сотрудников ГИБДД выступала пилотажная группа “Каскад”. На кадрах видно, как при выполнении одного из трюков машина маневрировала на двух колесах, должна была проехать над инспекторам, но рухнула на него, придавила голову и протащила мужчину несколько метров.

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По информации Telegram-канала Mash, сотрудник ГИБДД выжил, и все благодаря шлему. Инспектора госпитализировали.