"Ведро картошки с одного куста" — Белорус показал, как вырастить много крепких клубней
ℹ️ Полезно
Каждый белорус наверняка хочет, чтобы посаженная весной картошка дала богатый урожай. Однако, к сожалению, так получается не всегда. Поэтому, чтобы клубни действительно были большими и здоровыми, нужно сделать несколько важных вещей перед посадкой. Секретами поделился известный белорусский агроном Петр Ломонос.
“Ведро крепкой отборной картошки с куста? Легко!”, — пообещал эксперт.
По его словам, нужно предпринять следующие шаги:
- Достать из хранилища клубни за 2-3 недели до посадки.
- Удалить с них ростки, если есть.
- Сделать на клубнях круговой надрез глубиной до 1 см (как показано на видео ниже).
- Опрыскать клубни раствором “Триходермы”, чтобы избежать инфекций.
- Держать клубни в светлом и прохладном месте (например, на веранде или балконе).
Как объяснил Петр Ломонос, за это время “на них проснется множество почек, и урожай будет больше обычного”.
Ранее Телеграф писал, как белорусам вырастить картошку через рассаду.
Как белорусам вырастить картошку через рассаду? Получите хороший урожай уже в июне