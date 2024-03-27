"Ведро картошки с одного куста" — Белорус показал, как вырастить много крепких клубней

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Опубликовано: 27.03.2024 14:14 , Обновлено: 27.03.2024

Каждый белорус наверняка хочет, чтобы посаженная весной картошка дала богатый урожай. Однако, к сожалению, так получается не всегда. Поэтому, чтобы клубни действительно были большими и здоровыми, нужно сделать несколько важных вещей перед посадкой. Секретами поделился известный белорусский агроном Петр Ломонос.

“Ведро крепкой отборной картошки с куста? Легко!”, — пообещал эксперт.

По его словам, нужно предпринять следующие шаги:

Достать из хранилища клубни за 2-3 недели до посадки. Удалить с них ростки, если есть. Сделать на клубнях круговой надрез глубиной до 1 см (как показано на видео ниже). Опрыскать клубни раствором “Триходермы”, чтобы избежать инфекций. Держать клубни в светлом и прохладном месте (например, на веранде или балконе).

Как объяснил Петр Ломонос, за это время “на них проснется множество почек, и урожай будет больше обычного”.

Ранее Телеграф писал, как белорусам вырастить картошку через рассаду.

Как белорусам вырастить картошку через рассаду? Получите хороший урожай уже в июне