В МНС рассказали, какой налог должны платить белорусские экстрасенсы и гадалки
В Министерстве по налогам и сборам (МНС) пояснили, как именно после недавних нововведений в сфере налогообложения должны платить налоги белорусские гадалки, экстрасенсы, гипнотизеры, астрологи, колдуны, спириты, прорицатели и "иные аналогичные лица".
Как рассказали в управлении налогообложения физических лиц инспекции МНС по Витебской области, с 1 января 2023 года такие лица имеют право применять налог на профессиональный доход. Это предусмотрено положениями статьи 7 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2022 г. № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения».
Так называемый профессиональный налог гадалки и экстрасенсы могут применять при оказании услуг или выполнении работ по заказам:
- других физических лиц
- индивидуальных предпринимателей
- организаций
Однако, в МНС пояснили, что для того, чтобы применять профналог, должны быть соблюдены следующие условия:
- физлицо должно самостоятельно осуществлять деятельность;
- профессиональная деятельность налогоплательщика должна осуществляться не по месту нахождения заказчика (его филиала, иного обособленного структурного подразделения), равно как и не на территории или объекте, находящемся под контролем заказчика;
- заказчик не должен являться нанимателем;
- для оказания услуг физлицо использует интернет;
- результаты оказанных услуг также передаются через интернет.
Кроме того, в МНС подчеркнули, что условия профессиональной деятельности гипнотизеров, экстрасенсов и прочих “аналогичных лиц” имеют “законодательные ограничения в части рекламы деятельности таких лиц”.
“Соответственно, такая деятельность физических лиц может осуществляться с применением налога на профессиональный доход только при соблюдении условий, предусмотренных как налоговым, так и законодательством о рекламе. При несоблюдении вышеуказанных требований деятельность не допускается”, - резюмировали в налоговом ведомстве.
В МНС предложили считать «любую деятельность» белорусов предпринимательством. Какие придется платить налоги?
Напомним, в мае начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Андрей Ковалевский заявил, что в связи с подготовкой нового законопроекта “Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности” практически любая деятельность физлиц в Беларуси, связанная с производством, оказанием услуг и продажей будет считаться предпринимательством.