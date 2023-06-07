В МНС рассказали, какой налог должны платить белорусские экстрасенсы и гадалки

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Опубликовано: 07.06.2023 08:16 , Обновлено: 07.06.2023

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) пояснили, как именно после недавних нововведений в сфере налогообложения должны платить налоги белорусские гадалки, экстрасенсы, гипнотизеры, астрологи, колдуны, спириты, прорицатели и "иные аналогичные лица".

Как рассказали в управлении налогообложения физических лиц инспекции МНС по Витебской области, с 1 января 2023 года такие лица имеют право применять налог на профессиональный доход. Это предусмотрено положениями статьи 7 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2022 г. № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения».

Так называемый профессиональный налог гадалки и экстрасенсы могут применять при оказании услуг или выполнении работ по заказам:

других физических лиц

индивидуальных предпринимателей

организаций

Однако, в МНС пояснили, что для того, чтобы применять профналог, должны быть соблюдены следующие условия:

физлицо должно самостоятельно осуществлять деятельность;

профессиональная деятельность налогоплательщика должна осуществляться не по месту нахождения заказчика (его филиала, иного обособленного структурного подразделения), равно как и не на территории или объекте, находящемся под контролем заказчика;

заказчик не должен являться нанимателем;

для оказания услуг физлицо использует интернет;

результаты оказанных услуг также передаются через интернет.

Кроме того, в МНС подчеркнули, что условия профессиональной деятельности гипнотизеров, экстрасенсов и прочих “аналогичных лиц” имеют “законодательные ограничения в части рекламы деятельности таких лиц”.

“Соответственно, такая деятельность физических лиц может осуществляться с применением налога на профессиональный доход только при соблюдении условий, предусмотренных как налоговым, так и законодательством о рекламе. При несоблюдении вышеуказанных требований деятельность не допускается”, - резюмировали в налоговом ведомстве.

В МНС предложили считать «любую деятельность» белорусов предпринимательством. Какие придется платить налоги?

Напомним, в мае начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Андрей Ковалевский заявил, что в связи с подготовкой нового законопроекта “Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности” практически любая деятельность физлиц в Беларуси, связанная с производством, оказанием услуг и продажей будет считаться предпринимательством.