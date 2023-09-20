Зачем добавлять в кофе сырое яйцо? Узнали, как это делают шведы

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 20.09.2023 09:26 , Обновлено: 20.09.2023

Кофе — это не просто напиток, а настоящий ритуал для многих людей. Обычно мы добавляем туда сахар, молоко или корицу. Страстные любители также могут насыпать соль, куркуму или даже кайенский перец. А вот в Швеции кофе пьют с сырым яйцом. Рассказываем о традиции и делимся новым уникальным рецептом.

Что это за напиток?

Согласно легенде, этот рецепт возник по пути из Швеции в Америку в конце 1800-х годов. Он стал давней традицией лютеранских церковных собраний американцев скандинавского происхождения на Среднем Западе. Напиток прозвали “кофе из церковного подвала” за то, что его обычно готовили в большом количестве.

Для приготовления шведского яичного кофе нужно добавить сырое яйцо в кофейную гущу перед варкой кофе, в результате чего получается смесь, напоминающая почву. Некоторые заядлые любители используют также толченую яичную скорлупу, но это необязательно.

Добавление яйца способствует осветлению кофе, позволяя кофейной гуще легко отделяться от воды. Яичный белок удаляет горечь, содержащуюся в зернах, и усиливает действие кофеина. В результате получается светлый, прозрачный кофе без горечи и кислотности, с бархатистой текстурой, который легко пьется, пишет The Spruce Eats.

А добавление холодной воды в конце варки создает эффект френч-пресса (французский пресс, устройство для заваривания напитков), в результате чего вся масса отходов опускается на дно кастрюли.

[info_b]Для приготовления шведского яичного кофе можно использовать эмалированную кофейную посуду или кастрюлю.[/info_b]

Новость Телеграф

Рецепт шведского яичного кофе

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты :

Ингредиенты:

3 чайные ложки молотого кофе;

1 яйцо;

500 мл (2 стакана) воды.

Способ приготовления:

Вскипятите в кастрюльке или турке 250 мл воды. Тем временем насыпьте кофе в мисочку, добавьте яйца и тщательно перемешайте (можно также положить яичную скорлупу, но необязательно). Как только вода закипит, добавьте туда яично-кофейную смесь. Убавьте огонь и варите 3 минуты, следя, чтобы не выкипело. Как только кофейная гуща свяжется в единую массу и всплывет на поверхность, снимите кастрюлю с огня. Добавьте еще 250 мл холодной воды и дайте кофе настояться 10 минут. Это позволит кофейной гуще осесть на дно кастрюли. Если вы пьете только горячий кофе, добавьте вторые 250 мл воды во время варки и варите еще несколько минут. Перед подачей кофе на стол процедите содержимое кастрюли через сито, чтобы избавиться от ненужной гущи.

[info_b]Важно! Употребление сырых и слегка приготовленных яиц представляет собой риск заболеваний пищевого происхождения, например, сальмонеллеза.

Но имейте в виду, что кипящая вода убьет любые бактерии , которые могут присутствовать, что в итоге сделает кофе безопасным для питья.[/info_b]

Отметим, что чем дольше вы даете кофе кипеть, тем сильнее становится его вкус, но при этом он не становится горьким.

И еще — смесь кофейной гущи может легко закипеть, поэтому следите за кастрюлей и при необходимости убавляйте огонь.

Ранее Телеграф писал, чем можно заменить молоко в кофе.

Что добавить в кофе вместо молока? Куркуму! Вот чем она полезнее

И что лучше добавить вместо сахара.

Замените сахар в кофе щепоткой этого продукта. Вы не поверите, что произойдет со вкусом