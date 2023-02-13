Что добавить в кофе вместо молока? Куркуму! Вот чем она полезнее

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Опубликовано: 13.02.2023 13:14 , Обновлено: 11.09.2023

Некоторые люди любят пить чистый кофе, другие же добавляют молоко. Но это не единственная добавка в напиток, которая улучшает его вкус и уменьшает горечь. Попробуйте несколько интересных альтернатив.

Первый, самый очевидный выбор, если вы не хотите пить коровье молоко, можно заменить его молоком на растительной основе. Например, соевое, овсяное, миндальное, кокосовое, рисовое, ореховое и т.д.

Также отличным решением будет добавить в кофе какао или корицу. Можно добавить готовую смесь специй. А как насчет горячего кофе с несколькими плитками темного шоколада?

А в холодные дни хорошо подойдет согревающий кофе с кайенским перцем и куркумой. Это сочетание принесет пользу для здоровья – улучшает обмен веществ и укрепит иммунитет.

Молотый кайенский перец можно найти в Беларуси около трех рублей за 50 грамм. Куркуму (15 г) — за 2 рубля. Но, поверьте, хватит этого надолго.

При этом, некоторые заменяют кайенский перец на черный. На 150 мл берут 0,5 ложки куркумы и перец на кончике ножа. По желанию можно добавить сахар или мед (но это уменьшит пользу вашего напитка).

Куркуму в кофе можно сочетать и с имбирем. А можно сыпать вообще без всего. Рецептов множество — важно экспериментировать и найти свой.