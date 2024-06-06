Смешайте кофе с этим соком. Так вы получите невероятно освежающий летний напиток

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 06.06.2024 15:07 , Обновлено: 06.06.2024

Приготовить кофе можно разными способами. Кто-то предпочитает варить его в турке, кто-то просто заливает горячей водой. Некоторые добавляют молоко, сахар или корицу. При этом абсолютно все хотят получить приятный вкус и бодрящий эффект. Но мало кто знает, что кофе можно смешать с определенным соком и получить в дополнение невероятно освежающий эффект.

Orange freshpresso (апельсиновый фрешпрессо) - это сочетание черного кофе и апельсинового сока. Оказывается, эти два ингредиента составляют очень гармоничный дуэт. Кисло-сладкий вкус фрукта прекрасно уравновешивает легкую горечь эспрессо.

Цитрусово-кофейный напиток снимает усталость и сонливость. Он стимулирует и освежает одновременно. Кроме того, его очень быстро приготовить. Достаточно всего нескольких минут.

Добавьте в кофе эту кашу и перемешайте. Этот странный коктейль поразит невероятным вкусом

Как приготовить апельсиновый фрешпрессо?

Рецепт очень прост. Заварите эспрессо (50 мл) и влейте его в апельсиновый сок (100 мл). Делайте это очень аккуратно, желательно по краям бокала. Это создаст интересный визуальный эффект.

Украсьте готовый напиток по своему вкусу. Например, отлично подойдет долька апельсина, веточка розмарина, палочка корицы или мяты. Если вы любите кофе со льдом, добавьте в апельсиновый фрешпрессо несколько кубиков льда. Помните об этом на начальном этапе приготовления. Еще до того, как апельсиновый сок и эспрессо налить в бокал.

И не забывайте еще об одном очень важном моменте - вы можете менять пропорции отдельных ингредиентов по своему усмотрению, а также обогащать базовый рецепт другими добавками, например, газированной водой или специями.

[info_b]Если добавить в фрешпрессо щепотку корицы или кардамона, это окажет положительное влияние на пищеварительную систему и улучшит перистальтику кишечника, что приведет к ускорению метаболизма и сжиганию жира.[/info_b]

Какой апельсиновый сок выбрать для фрешпрессо?

Апельсиновый сок - основа фрешпрессо. Его лучше всего выжимать самостоятельно из свежих спелых фруктов.

Если вы решили купить напиток в магазине, обращайте внимание на состав продукта. Выбирайте тот, в котором нет искусственных красителей, консервантов, усилителей вкуса и сахара. Чем короче список ингредиентов, тем лучше. Также помните, что ингредиенты, входящие в состав продукта, указывают первыми.

Ранее Telegraf.news предлагал попробовать приготовить кофе с… чесноком. Узнайте, зачем так делают грузины и что произойдет со вкусом.

Этот неожиданный овощ превратит даже самый невкусный кофе в шедевр. Сколько нужно на чашку?