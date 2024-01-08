Влейте яйца в формочки для льда. Как это поможет сэкономить?

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Опубликовано: 08.01.2024 10:13 , Обновлено: 08.01.2024

Зачем выливать яйца в формочки для льда? Кажется, что это всего лишь странный трюк, но на самом деле он может принести нам значительные выгоды. А именно — поможет сэкономить время, деньги и сделать кулинарную жизнь более организованной и удобной.

Почему стоит вливать яйца в форму для льда?

Мало кто знает, что яйца можно заморозить — и в таком виде они будут храниться гораздо дольше. Чтобы сделать это правильно, как раз таки и понадобится форма для льда. Но зачем это нужно делать? На это есть несколько причин.

Во-первых, вы сможете купить гораздо больше яиц, которые находятся на акции, и не боятся, что они испортятся. Получается, вы сэкономите свои деньги.

Во-вторых, вам не придется выбрасывать яйца, если вы не успели их съесть до того, как они испортились.

Еще один плюс — организация пространства и времени. Заморозив яйца, они больше не будут занимать место в холодильнике. К тому же, каждый раз перед готовкой больше не придется мыть скорлупу.

Такая небольшая “обработка” яиц после покупки занимает несколько минут и действительно окупается. Ниже вы узнаете, как правильно их заморозить.

[info_b]Кстати, большинство людей покупает в магазине десяток или несколько яиц, а дома сразу же кладет их в холодильник. Однако, у такого способа хранения есть минусы. Например, если яйца положить в специальные отсеки на дверце холодильника, они испортятся гораздо быстрее. Все потому, что продукт подвергается колебаниям температуры каждый раз, когда вы открываете холодильник.[/info_b]

Эту ошибку при хранении яиц совершают многие. Сделайте всего одно движение, чтобы ее исправить

Как заморозить яйца?

Сырые яйца не стоит замораживать в скорлупе. Дело в том, что они содержат воду, которая при замораживании расширяется — это, в свою очередь, может привести к растрескиванию скорлупы.

Поэтому, сначала хорошо вымойте яйца. Затем разбейте их в формочки для льда (которые тоже следует помыть). Кстати, желтки и белки можно смешать вместе.

[info_b]Также важно, чтобы яйца были свежими.[/info_b]

Положите формы в морозильную камеру. Когда они затвердеют и станут твердыми, переложите их в пакет и снова поместите в морозильник. Так их будет легко достать - замороженные яйца будут по отдельности и не соединятся.

В таком виде яйца могут храниться до 6 месяцев, тогда как в холодильнике — от 3 до 5 недель.

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Как правильно разморозить?

Предварительно стоит достать яйца из морозилки и положить их в холодильник - они должны разморозиться за несколько часов. Для яичницы эта процедура не обязательна - просто положите яичные кубики на разогретую сковороду.

Как использовать замороженные яйца?

В таком виде, так же как и в сыром, яйца годятся как для десертов, так и для соленых блюд. Однако их вкус слегка меняется. По словам шеф-поваров, он становится менее выраженным. Поэтому лучше всего замороженные яйца подойдут для выпечки, где они нужны из-за способности связывать другие ингредиенты.

Но и для омлета и яичницы тоже сгодятся. Просто при готовке используйте больше специй, приправ, зелени или овощей.

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