Как сварить идеальные яйца вкрутую? Марта Стюарт раскрыла самый важный секрет

Опубликовано: 26.10.2023 14:38 , Обновлено: 26.10.2023

При неправильной варке яиц вкрутую белок и желток могут стать жёсткими. Известная эксперт по кулинарии из США, Марта Стюарта рассказал, что нужно сделать, чтобы избежать такой проблемы.

Делясь советами с подписчиками, Марта объяснила, что следование ее «простому рецепту» — лучший способ каждый раз готовить «идеальные яйца вкрутую».

Назвав его «чудом, состоящим из одного ингредиента», американский эксперт по домашнему хозяйству рассказала: «Все, что вам нужно, это яйца, кастрюля, достаточно большая, чтобы вместить их, и вода, чтобы покрыть их.

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«Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что яйца имеют комнатную температуру — это не позволит белкам стать эластичными».

Как приготовить “идеальные” яйца вкрутую

Для начала достаньте из холодильника яйца и оставьте их на 30 минут при комнатной температуре. Марта пояснила: «Это поможет сохранить нежность белков и облегчит чистку вареных яиц».

Также кулинарный эксперт утверждает, что гораздо лучше использовать старые яйца, а не свежие, которые труднее очистить после приготовления.

Когда яйца достигнут комнатной температуры, поместите их в кастрюлю с достаточным количеством холодной воды, чтобы полностью покрыть их (около 3-4 см сверху).

Медленно доведите воду до кипения на среднем огне, затем, когда вода закипит, накройте крышкой и снимите с плиты.

Оставьте на 12 минут в кастрюле, а затем промойте под прохладной проточной водой.

А вот и видеоинструкция:

Чтобы очистить яйца, слегка постучите по верхней и нижней части яйца о разделочную доску, затем осторожно покатайте их ладонью, чтобы скорлупа начала трескаться.

Полностью очистив яйца, разрежьте их пополам или нарежьте ломтиками перед подачей на стол.

По словам Марты, оставшиеся свареные яйца можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до одной недели. “Чтобы яйца нк испортились в холодильнике, перед хранением подождите, пока они полностью остынут”, - посоветовала Марта Стюарт.

Ранее Телеграф писал, что яйца считаются одним из самых полезных продуктов в мире. Они являются отличным источником витаминов и минералов, а также полезных жиров. Их преимущество еще и в том, что их можно есть разными способами: в виде омлета, яичницы-болтуньи, яйца всмятку или вкрутую. Последний особенно полезен для нашего организма.

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