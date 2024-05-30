Зачем есть листья свеклы и когда не нужно выбрасывать кожуру? Вот как нужно есть продукты, чтобы извлечь больше витаминов

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Опубликовано: 30.05.2024 11:38 , Обновлено: 15.11.2024

Большинству современных людей не нужно рассказывать о пользе тех или иных продуктов. Однако мало кто знает, как употреблять их с наибольшей пользой для себя. Многие люди избавляются от кожуры определённых фруктов или готовят еду так, что большая часть витаминов и ценных элементов попросту сгорает. Какие ошибки допускают чаще всего и как извлечь из любимых продуктов больше пользы?

Бананы

Банан — кладезь питательных веществ. Он содержит витамины группы В и витамин С, а также магний и калий. И всем этим мы обязаны этим «нитям» между фруктом и кожурой. Это называется флоэма. Их задача – доставить воду и питательные вещества к плодам. Они также могут содержать больше типов клетчатки. Большинство людей при употреблении банана пытается максимально очистить его от флоэмы и просто теряет возможность получить все содержащиеся в ней питательные вещества и витамины. Лучше не выбрасывайте её, а употребляйте в пищу вместе с плодом.

Помидоры

Кажется, что нет ничего лучше свежих овощей, и это действительно может быть так. Однако в случае приготовленные помидоры содержат больше антиоксиданта ликопина, который противодействует появлению рака. Это связано с тем, что тепло разрушает более твердые клеточные стенки овоща, облегчая усвоение питательных веществ организмом. Вы можете добиться улучшить ценные свойства помидора, обжарив их или приготовив из них соус.

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Мангольд, свекла и репа

Вы, вероятно, едите в основном листья свеклы, но на самом деле съедобны и ее стебли. Более того, листья столовой свеклы обладают даже большим витаминным потенциалом по сравнению с корнеплодами. Они богаты витаминами С, В1, В2, В6, А, Е, КВ и в приготовленном виде они являются источником глютамина — особой кислоты, обладающей способностью исцелять организм. Листья свеклы также очень вкусны в бланшированном или обжаренном на оливковом масле виде. Вы также можете есть листья других корнеплодов. Используйте их в полной мере, съедая все части, и вы получите большую дозу витаминов.

Картофель

Употребление картофеля с кожурой обеспечивает больше клетчатки, витаминов и минералов. К ним относятся витамин С, несколько витаминов группы В, железо, кальций и калий. Эти вещества придают энергию, снимают стресс и положительно влияют на кости и пищеварение. Чтобы кожица была съедобной, картофель лучше всего запечь.

Яблоки и апельсины

В случае с яблоками и апельсинами многие также предпочитают избавляться от кожуры. однако она также является ценным источником очень многих витаминов. Яблоки, например, содержат антиоксидант кверцетин, который улучшает кровоток и надежно защищает мембраны клеток от свободных радикалов. Его употребление способствует улучшению психоэмоционального состояния, помогает снять головные боли и уменьшает риски возникновения проблем со зрением. Апельсиновая кожура содержит соединения, называемые флавонами, которые снижают уровень холестерина и защищают сердце.

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Яйца

Хотя яйца и становятся более усвояемыми, когда их готовят, высокая температура может разрушить некоторые из их питательных веществ. Например, жарка и приготовление яйца с затвердевшим желтком, снижает содержание антиоксидантов и окисляет, присутствующий в них холестерин. Это означает, что яйца-пашот или яйца всмятку самые полезные — так лучше сохраняется белок и другие полезные ингредиенты. При этом яйца, приготовленные таким образом, не содержат дополнительных калорий.

Лук и чеснок

При измельчении лука и чеснока выделяется аллиназа — фермент, вырабатывающий вещество под названием аллицин. Его употребление помогает создавать другие соединения, которые защищают от болезней. Кроме того, и лук, и чеснок содержат серу, которая хорошо сочетается с продуктами, богатыми железом и цинком, такими как индейка, говядина и печень. старайтесь употреблять эти продукты в раскрошенном виде.

Зерновые и бобовые

Соединения, которые естественным образом содержатся в зернах и бобах, могут быть трудно перевариваемыми. Однако после замачивания продукта их количество уменьшается, что делает содержащиеся в них минералы более доступными и облегчает пищеварение. Это также помогает лучше усваивать такие ингредиенты, как железо, кальций и цинк, которые высвобождаются при воздействии теплой воды. Если вы когда-нибудь покупали красную фасоль, замочите ее и приготовьте. В противном случае у вас может возникнуть сильная рвота и диарея.

Зелень

Все зеленые продукты следует есть сырыми. Брюссельская капуста, брокколи, авокадо, шпинат и вся зелень содержат водорастворимые ингредиенты, чувствительные к воздействию тепла. Высокая температура разрушает витамин С, фолиевую кислоту и витамины В1 и В5, которые можно получить, употребляя сырую зелень. Например, сырой шпинат содержит в 3 раза больше витамина С, чем приготовленный шпинат. А если вы не можете переварить сырую брокколи, варите ее в небольшом количестве воды, а лучше на пару.

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