Варить грибы обязательно? Миколог объяснила, какие можно сразу же жарить, а какими можно отравиться, если не проварить

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Опубликовано: 24.09.2023 13:33 , Обновлено: 24.09.2023

В меру дождливые выходные - настоящий подарок для любителей "тихой охоты". Такая погода благоприятствует полным корзинкам маслят, подосиновиков, опят, которые крайне важно сразу же после сбора правильно приготовить, чтобы они из вкусного и полезного продукта не превратились в отраву. Какие грибы можно сразу же отправить жарить на сковороду, а какие обязательно перед этим тщательно проварить, чтобы не отравиться? Объяснила доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и генетики растений Пермского государственного национального исследовательского университета Лидия Переведенцева.

В последние несколько дней тематические “грибные” паблики пестрят радостными сообщениями о том, что в белорусских лесах начался сезон опят. Кроме того, судя по фотографиям в соцсетях, не отошли ещё и подосиновики и подберезовики. Наверняка после “вылазки” в лес в выходные многие будут задаваться вопросом, как лучше поступить с собранным грибным урожаем.

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Как пояснила Лидия Переведенцева в интервью российскому порталу 59.ru, сразу жарить можно только хорошие съедобные грибы . Предварительно их, разумеется, необходимо тщательно вымыть.

Условно-съедобные грибы (к ним ученые относят популярные в Беларуси грузди, зимние опята, рядовки, волнушки, осенние вешенки и многие другие) профессор рекомендовала предварительно отварить, затем несколько раз промыть и только тогда использовать для приготовления грибного бульона или жарки.

Так называемые млечники (например, волнушки, горькушки) и другие грибы, которые традиционно засаливают, их ученые рекомендуют также сначала отварить, а затем вымачивать какое-то время или наоборот - сначала вымачивать, потом отварить. Это позволит избавиться от горького привкуса, который уже не появится даже в процессе засолки и ферментации.

По словам Переведенцевой, обязательно вымачивать и отваривать перед засолкой нужно такие грибы как горькие сыроежки, а также валуи (кульбики). Последних ученая назвала “очень коварными грибами”, поскольку ими можно отравиться, даже если их вымочить, но не доварить .

Профессор также пояснила, почему отправить свежие грибы прямо в морозилку на хранение - не самая лучшая идея. Во-первых, так они будут занимать больше места, тогда как при варке они теряют влагу и уменьшаются в объеме (достаточно варить грибы всего 20 минут). Во-вторых, если предварительно не перебрать, не почистить от грязи и не помыть грибы, после разморозки сделать это будет уже проблематично.

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