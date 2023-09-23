"Ааа, это сумасшествие!" — Белорусы рассказали, какие грибы "поперли" к выходным. А где "тьма" змей?

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Опубликовано: 23.09.2023 12:14 , Обновлено: 23.09.2023

"Срочно все в опята!" — сообщение с таким призывом появилось в одном из белорусских чатов в субботу 23 сентября. Кажется, эти грибы уже во многих районах действительно можно собирать ведрами. Более того, судя по фотографиям в соцсетях, в некоторых лесах активно повылазили подосиновики и подберезовики. Сколько же корзинок брать с собой на выходных 23-24 сентября (и не только)?

“Срочно все в опята”

Богатый урожай опят белорусы насобирали в нескольких районах — Минском, Смолевичском, Вилейском, Дзержинском, Чашницком, Столбцовском, Полоцком, Слуцком, а также где-то в Гомельской области.

Человек, который “срочно” позвал всех в опята, показал, что насобирал за Острошицами (Логойский район) 23 сентября:

“Аааа, это сумасшествие, столько опяток!!! Утром сбор перед работой, Смолевичи”, — написала одна из участниц группы “Грибы: Грибные войска Беларуси” 22 сентября и поделилась фотографими:

А вот фото из Минского района:

А в Гомельской области опята еще “только пошли”:

А вот Дзержинском их хоть “косой коси, ооооочень много опят, которые под нож не попали из-за ооооочень маленьких размеров”:

«Посетил пень с опятами, который оставил в четверг. Как оказалось вокруг этого пня уже и все остальные в радиусе 20 метров покрылись опятами. В общем собрал во все ёмкости, которые у меня был», — рассказал житель Полоцкого района 23 сентября.

Полоцкий район

И в Столбцовском районе встречаются опята:

А вот фото из Чашницкого:

В Слуцком районе тоже красота:

Какие еще грибы и где “прут”?

В Столбцовском районе “грибной сентябрь этого года бьет рекорды в некоторых местностях”

«Подберезовики и подосиновики прут и сразу огромными семьями. Белые грибы замечены тоже,но локально и по одиночке или парами-но их ещё нужно поискать. Червивость белых достигает 90%», — рассказал местный житель:

А вот каких красавцев насобирали в Мозырском районе:

«23 сентября, Логойский район, за 3ч в 3 ножа»:

Тем временем в Каменецком районе Брестской области поделились, что не нашли “ни одного белого”. «Зато то по красным отвёл душу!)))» — похвалился грибник.

В Витебске тоже нашли “красненьких”.

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А где-то в Витебской области пошли рыжики:

«Солигорский район, грибов много, грибников ещё больше )))» — рассказал еще один белорус:

“Столбцовский район ,за 2 часа”:

“Витебская область, Бешенковичи”:

“Тьма змей”

Некоторые пользователи соцсетей предостерегли от змей.

«Витебск. Змей тьма, на каждом шагу. Очень сухо. Ждём дождь», — рассказал один из грибников.

В Стобцовском районе тоже “ооооочень много змей”. Один из грибников увидел “5 штук за 2 час”.

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