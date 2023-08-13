Сколько можно хранить замороженные грибы? Узнали, как ими не отравиться

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Опубликовано: 13.08.2023 11:37 , Обновлено: 05.09.2023

Замораживание — хороший способ, который позволяет сохранить свежесть и вкус грибов на долгое время. Но это при условии, что вы все правильно сделали. В противном случае грибами можно отравиться. Рассказываем, сколько можно хранить замороженные грибы и какие меры безопасности следует соблюдать при их приготовлении.

Какие грибы можно замораживать?

Для заморозки годятся абсолютно все грибы. Однако, по мнению специалистов, самыми вкусными являются подосиновики, боровики и маслята, так как они относятся к числу самых ароматных грибов.

Подготовка грибов перед заморозкой

Свежие грибы желательно заморозить сразу после сбора. Червивые и гнилые следует выбросить, потому что такими они будут и после оттаивания.

Перед замораживанием грибы не стоит вымачивать в воде, так как это сделает их менее прочными. Лучше всего тщательно очистить их от земли, песка, мха или хвои с помощью влажной губки, тряпки или щетки.

Грибы не нужно очищать от кожуры перед замораживанием. Исключением из этого правила являются маслята, которые покрыты слизью, что может вызвать проблемы с желудком при их употреблении.

Грибы можно замораживать целыми или нарезанными кубиками, особенно если они крупные.

Как правильно заморозить грибы?

Заморозьте грибы в два этапа, чтобы они не слиплись.

Разложите их на противне или доске, выстеленной пергаментной бумагой, чтобы они не прилипали друг к другу. И положите в морозильник. Когда они замерзнут, переложите их в пакеты и продолжайте замораживать.

Замороженные таким образом грибы сохранят свой аромат и вкус, но потеряют часть своей питательной ценности.

Еще один из способов сохранить их — бланшировать перед замораживанием. Бланширование также предотвращает появление горечи в грибах, что происходит с сыроежками или лисичками.

Для этого вскипятите воду в кастрюле и положите грибы в корзину. Варите их на пару в течение 3-5 минут в зависимости от размера. Чем крупнее грибы, тем больше время приготовления. Погрузите готовые грибы в холодную воду на то время, в течение которого они варились. Перед замораживанием переложите их в сито, чтобы слить лишнюю воду. Чтобы грибы не потемнели во время бланширования, предварительно замочите их в воде с лимонным соком на 10 минут.

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Как долго могут храниться замороженные грибы?

Сырые замороженные грибы могут храниться до 6 месяцев, бланшированные — до 1 года. Причем, температура замораживания должна быть не ниже -20 градусов.

После размораживания грибы нельзя замораживать повторно, так как существует риск отравления.

Отметим, что замороженные грибы можно использовать в качестве добавки ко многим блюдам: например, к мясным соусам, бигосу, голубцам, запеканкам, пицце. Бульон из замороженных грибов можно также использовать в качестве основы для приготовления грибного соуса или грибного супа.

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