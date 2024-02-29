Что будет, если заквасить свеклу? Узнали, зачем это делать и нашли рецепт по-грузински

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 29.02.2024 14:06 , Обновлено: 29.02.2024

Мы привыкли квасить огурцы, помидоры и яблоки, но можно приготовить таким способом и свёклу. Квашеная свёкла проста в приготовлении и подходит не только как полезный продукт, богатый витаминами, но и в качестве необычного украшения для праздничного стола.

Зачем квасить свёклу?

Сыр, йогурт, соевый соус, кефир и многие другие продукты питания получаются путём ферментации. Ферментация простыми словами — это процесс брожения, в ходе которого происходит превращение сахара в алкоголь или кислоту с помощью бактерий или дрожжей. Этот процесс изменяет вкус, текстуру и питательные свойства первоначального продукта.

Считается, что ферментированные продукты усваиваются организмом лучше, чем продукты в свежем виде. Кроме того, в них больше витаминов и других полезных веществ.

Диетологи рекомендуют использовать в рационе хотя бы раз в день любые ферментированные продукты, особенно кисломолочные. Квашеная капуста, мочёные яблоки и квашеная свёкла — тоже в списке наиболее полезных продуктов.

Но нужно помнить, что полезный для одного человека продукт может быть вредным для другого. Любая ферментированная еда усиливает выработку желудочного сока, поэтому тем, кого есть предрасположенность к повышенной кислотности или язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, нужно употреблять такие продукты с осторожностью. На время обострения заболевания ферментированную еду следует исключить из рациона.

Кроме того, в квашеной свёкле много соли, а по рекомендации ВОЗ её следует ограничить до 5 граммов в день.

Как правильно квасить свёклу?

Квашеную свёклу можно без особого труда приготовить дома. Главное, на что нужно обращать пристальное внимание — это тщательная обработка продуктов и посуды.

Дело в том, что с почвой в свёклу могут попасть опасные анаэробные бактерии С. botulinum. Они растут в условиях недостатка кислорода и вырабатывают токсины, которые смертельно опасны для человека. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), консервированные или ферментированные в домашних условиях пищевые продукты являются одним из основных источников пищевого ботулизма, и при их приготовлении необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Чтобы избежать ботулизма, тщательно мойте корнеплоды перед тем, как начать готовить. Стерилизуйте банки и контейнеры, в которых будет ферментироваться свёкла. Используйте чистые ножи и разделочные доски.

Для приготовления квашеной свёклы выбирайте твёрдые, не старые корнеплоды без повреждений. Соль можно использовать любую, но воду лучше брать фильтрованную. По желанию можно добавить специи: чёрный перец горошком, гвоздику, корицу, лавровый лист.

Процесс квашения свёклы:

Очистите свёклу и нарежьте её на кусочки или натрите на тёрке. В отдельной миске смешайте свёклу с солью и специями. Переложите свёклу в банку или контейнер, плотно утрамбовывая. Залейте свёклу водой, чтобы она полностью покрыла её. Плотно закройте банку или контейнер крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2 недели.

Каждый день ёмкость со свёклой нужно будет открывать и аккуратно перемешивать содержимое.

Через день-два начнётся процесс ферментации, и на поверхности корнеплода будет появляться пена или белый налёт. Их нужно будет удалять.

После двух недель процесс брожения (ферментации) должен завершиться и квашеную свёклу можно будет перенести в холодильник. Храниться он может до полугода.

У квашеной свёклы яркий цвет и кисло-сладкий вкус. Её можно использовать как самостоятельное блюдо, в салатах, супах и гарнирах.

Рецепт квашеной свёклы по-грузински

Пряная зелень и специи придают блюду приятную остроту и необычный вкус.

Ингредиенты:

1 кг свёклы;

150 г кореньев сельдерея и петрушки;

100 г укропа;

20 г чеснока;

1 столовая ложка соли;

перец стручковый;

лист лавровый.

Приготовление

Тщательно вымойте свёклу. Отрежьте кончики у корнеплодов с обеих сторон и очистите их. При помощи овощерезки или фигурного ножа нарежьте свёклу кружочками.

В небольшой кастрюле вскипятите два стакана воды, добавьте в неё соль, зелень и нарезанный слайсами чеснок, и варите 2-3 минуты. Оставьте рассол остывать. В ёмкость уложите свёклу, порезанный кольцами стручковый перец и лавровый лист. Залейте овощи рассолом так, чтобы он полностью покрывал их. Плотно закройте ёмкость и поставьте ферментироваться при комнатной температуре на 2 недели. Ежедневно свёклу нужно перемешивать, пока признаки брожения не исчезнут.

Как сделать помаду из свеклы в домашних условиях? Никаких химикатов не понадобится