Как заморозить огурцы на зиму? Вот такие хитрости помогут сохранить их надолго

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Опубликовано: 12.08.2023 10:30 , Обновлено: 05.09.2023

Если вы последовали совету наших экспертов, и у вас урожай достиг 13 кг с куста огурцов, то у вас проблема! Куда девать все это зелено-хрустящее великолепие? Сколько десятков банок вам нужно маринованных, соленых закаток на зиму? Куда девать остальные? Мы нашли ответ.

Огурцы вкуснее всего со своего огорода, ведь мы вкладываем в их выращивание много терпения, труда и души (а ещё дрожжей, скорлупы яиц, рыбных голов и даже очень необычных, но натуральных растворов). И вы можете заморозить их, чтобы насладиться восхитительным вкусом после окончания сезона. Но нужно следовать правилам.

Эту жидкость назвали новым заменителем навоза. Как белорусам удобрять ей огороды?

Заморозка огурцов – инструкция

Прежде всего, перед тем, как закинуть огурцы в пакеты для заморозки, а затем в морозилку, обратите пристальное внимание на то, как они выглядят. Особенно следите, чтобы они были не повреждены, не помяты и не имели бледных пятен. Они также не должны быть мягкими, такие точно не подходят для заморозки.

После того, как вы сделали свой выбор, помойте огурцы в холодной воде и подождите, пока они высохнут.

Есть несколько способов заморозки огурцов. Первый - нарежьте их кусочками, подсушите на полотенце, а потом сложите на поднос и поставьте в морозилку. После того, как они полностью промерзнут, сложите в пакет и храните в морозилке.

Также можно попробовать другой вариант и просто натереть огурцы, затем переложить в контейнеры и заморозить. Они отлично подойдут для огуречного супа.

Новость Телеграф

Третий метод, который мы рекомендуем, — это блендер. Взбейте огурцы до получения однородной массы, затем разлейте по формочкам для льда. Куда использовать эту вкусную смесь, придумайте сами.

Ранее Телеграф сообщил, что «длинные» или «зимние» огурцы в наших магазинах больше не экзотика. Впрочем, украсить ими стол в холодный сезон можно было и раньше, но не всем: продукция хозяйств, занимающихся тепличным выращиванием, отправлялась в элитные магазины больших городов. Теперь же длинные огурцы есть в каждой провинциальной овощной лавке. Вкусны ли они, полезны ли, и не занимаемся ли мы самообманом, тратясь на них и думая, что едим витамины?

Новость Телеграф