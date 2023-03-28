Можно ли хранить в морозилке белорусские сыры? Есть пару важных правил

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Опубликовано: 28.03.2023 09:20 , Обновлено: 11.09.2023

Наврядли белорусы покупают за раз столько сыра, чтобы класть его в морозилку прозапас. Но иногда так случается, что остаётся кусочек - и съесть его не хочется и выбрасывать жалко.

Ещё бы! Сыр за последний год вырос в цене значительно. Если в феврале 2022 года средняя цена его была 17,54 рубля за кг, по данным Белстата, то уже в этом году 21,78 рубля. А в далёком 2021 - 16,95 рубля. Не говоря уж про 2020 год, когда килограм стоил в среднем 16,14 рубля.

Так вот, держа в уме такие цены на сыр стоит подумать, а сколько сыр можно хранить в холодильнике, чтобы он не испортился? И можно ли, если что, положить в морозилку?

Заморозить сыр можно, но следует помнить о некоторых важных правилах. В противном случае и продукт, и вы можете столкнуться с неприятными последствиями. И давайте договоримся, что речь идёт о так называемой жёлтом сыре полутвердых и твердых сортов. Например, пускай это будет сливочный или пошехонский. Но мы упомянем и другие, чуть-чуть.

Что ждёт сыр в морозилке?

В начале стоит подойти к вопросу заморозки сыра с самой важной стороны, т.е. здоровья. Здесь возникает вопрос о возможном пищевом отравлении и вопрос: опасны ли для здоровья замороженные молочные продукты?

Прежде чем положить сыр в морозилку, необходимо ответить на вопрос, уверены ли вы на 100%, что продукт ранее не был заморожен. Если есть хотя бы минимальная вероятность такого, не кладите его в морозилку. Наверняка вы прекрасно знаете, что замораживание не убивает бактерии, а лишь усыпляет их. Таким образом, многократное повторение процесса может, кроме всего прочего, вызвать появление на нем листерий моноцитогенных, что в лучшем случае отправит вас в туалет, а в худшем – в больницу.

Если вы уверены, что сыр не замораживали, то помните о том, что срок хранения в заморозке варьируется в зависимости от сорта сыра. Твердые сыры можно положить в морозилку на срок до 3-4 месяцев, а полутвердые всего на 2 недели.

Важно также помнить, что текстура - это главное в сыре. Например, эластичная моцарелла - вот что делает классическую сырную пиццу особенно вкусной. Плавленый американский сыр или чеддер - это то, что делает чизбургер суперизысканным. Как только вы положите сыр в морозилку, вы должны знать, что текстура изменится. Сыр, который был заморожен и разморожен, может приобрести зернистую и/или рассыпчатую текстуру, поэтому его не всегда удобно подавать сырым. Лучше использовать при приготовлении блюд и плавить.

И так как в Беларуси уже начал делать имитации дорогих сыров, то полезно будет знать, что некоторые сорта плохо хранятся в морозильной камере. Избегайте замораживания мягких сыров, таких как камамбер и бри, а также таких, как рикотта. Их текстура пострадает. Да, вы можете приготовить лазанью с рикоттой и положить ее в морозилку, и все будет в порядке. Но если вы хотите приготовить соус с рикоттой, или съесть творожный сыр на завтрак, лучше выбирайте свежие продукты.

Как правильно заморозить сыр?

Если вы решили заморозить сыр, делайте это так, чтобы максимально ограничить потери. Вы должны знать, что этот продукт может потерять часть своего вкуса и цвета. Поскольку профилактика лучше, чем лечение, соблюдайте следующие правила заморозки сыра: