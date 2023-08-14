Как заморозить помидоры на зиму? Есть только один правильный метод

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Опубликовано: 14.08.2023 09:39 , Обновлено: 17.08.2023

Из помидоров можно сделать множество разнообразных закаток на зиму — замариновать, приготовить кетчуп, лечо или другие блюда. Еще один хороший способ сохранить их надолго — заморозить. Это намного выгоднее, чем покупать свежие помидоры в магазине, цена на которые зимой сильно вырастает.

Замораживаем помидоры в морозильнике

Перед заморозкой помидоры нужно тщательно промыть, обсушить и удалить стебли и пятна. Если плоды крупные, то их нужно разрезать на дольки или нарезать кубиками.

Что касается кожуры, то можно ее и не срезать. Однако если вы предпочитаете заморозить овощи без нее, обработайте плоды кипятком. Для этого опустите помидоры на 30-60 секунд в кипяток, затем положите в холодную воду и легко снимите кожуру.

Замораживать помидоры лучше всего в пакетах или контейнерах. Однако сначала их нужно разделить на части и разложить, например, на подносе (или разделочной доске). Это предотвратит слипание кусочков помидора в некрасивый комок.

После того, как овощи заморозятся, их можно все сложить в один пакет или контейнер. Желательно удалить из упаковки воздух (его можно выдуть с помощью трубочки) и плотно ее закрыть.

Пакеты или контейнеры с помидорами следует уложить в морозильник и замораживать при температуре не выше -18 градусов.

Сколько можно хранить замороженные помидоры?

Замороженные помидоры можно хранить в морозильнике до 12 месяцев. Перед использованием помидоры следует разморозить при комнатной температуре или на низкой мощности в микроволновой печи.

Они отлично подходят для приготовления соусов, супов, рагу и других блюд. Можно употреблять их и просто так, однако помните, что они по вкусу уже не будут, как летом, а немного потеряют свои свойства.

А как заморозить огурцы?

Заморозить огурцы тоже несложно. Есть несколько способов, о которых Телеграф писал ранее:

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