Как заготовить грибы на зиму? Нашли 3 невероятно вкусных рецепта и 2 простых способа

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Опубликовано: 10.08.2023 10:49 , Обновлено: 05.09.2023

Грибы — это настоящее богатство природы! Каждый год мы наслаждаемся их неповторимым вкусом и ароматом во время сезона, но что делать, когда он заканчивается? Не отчаивайтесь, ведь есть множество способов сохранения грибов на зиму.

Например, вы можете засолить или высушить свежие грибы. Кроме того, вы можете заморозить грибы, чтобы они сохраняли свои полезные свойства и вкус на долгое время. Рассказываем, как правильно это сделать, и делимся вкусными рецептами.

Приготовьте грибы в собственном соку

Приготовленные таким образом грибы на вкус как свежие. Они идеально подходят для всех видов соусов, пасты, запеканок и не только. Они очень вкусные и наверняка понравятся многим.

Их приготовление не требует больших усилий. Чтобы насладиться баночкой, наполненной такими грибами, нужно всего несколько минут.

Вам понадобятся:

1 кг грибов;

10 г лука;

10 г соли;

полстакана воды;

соль по вкусу;

3 г лимонной кислоты (половина чайной ложки без горки).

[info_b]Следует выбрать один вид грибов (это могут быть, например, маслята, белые грибы). Смесь грибов в собственном соку менее вкусна.[/info_b]

Грибы следует тщательно очистить от листьев, шпилек и земли, затем промыть, слить воду и нарезать соломкой.

Лук очистить, нарезать кубиками и добавить к грибам вместе с солью и перцем. Все это сложить в кастрюлю и тушить около 12 минут с добавлением полстакана воды. Слегка подкислить грибы лимонной кислотой и горячими разложить в пол-литровые банки.

Банки закрыть и пастеризовать 1 час. Если банки больше пол-литра, пастеризуйте на 20-30 минут дольше.

После пастеризации проверьте, герметичны ли банки, а затем переместите их в прохладный и темный подвал.

Как правильно заморозить грибы?

И хотя замороженные грибы уже не обладают таким сильным ароматом, как свежие или сушеные, но в зависимости от того, для чего мы хотим их потом использовать, их можно заморозить несколькими способами. Однако перед заморозкой грибы следует правильно подготовить. Это можно сделать тремя способами.

Лучше всего обжарить грибы. Почистите их, промойте и нарежьте на мелкие кусочки (лучше ломтики). Обжарьте их на оливковом масле, желательно с добавлением лука и чеснока. Посыпьте грибы черным перцем. Заморозьте их небольшими порциями в полиэтиленовых пакетах или контейнерах. Когда вы захотите использовать замороженные грибы, просто обжарьте часть из них на сковороде. Другой способ — приготовить своеобразную грибную “пасту”. Для этого нужно очень мелко нарезать грибы и лук, а затем долго (около часа) обжаривать эту смесь на сливочном или растительном масле на медленном огне, пока из грибов не выпарится весь сок. Заморозьте приготовленную таким образом пасту, как в первом способе. Последний способ — бланшированные грибы. Очистите грибы и бросьте их в кипящую воду. Доведите воду до кипения и варите 2 минуты, затем слейте воду и промойте грибы холодной водой. Это не самый вкусный способ подготовки грибов к замораживанию, но, безусловно, самый быстрый. Немного лучший результат можно получить, если бланшировать грибы на пару.

Маринованные грибы в масле

Масло сохраняет и раскрывает прекрасный вкус грибов и всех специй. Грибы в масле — отличное дополнение к мясу, салатам и жареным блюдам. Их также можно есть отдельно в качестве закуски.

Вам понадобятся:

1 стакан воды;

1 стакан уксуса;

1 зубчик чеснока;

1 стакан подсолнечного масла;

1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки;

1 чайная ложка орегано;

острый перец (чили или кайенский перец);

соль по вкусу.

Очистите грибы. Они должны быть примерно одинакового размера. Крупные грибы разрежьте пополам.

Налейте в кастрюлю стакан воды и стакан уксуса (если грибов больше, увеличьте количество воды и уксуса — в пропорции 1:1). Добавьте грибы, поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите около 10 минут. По истечении этого времени слейте раствор и просушите грибы бумажным полотенцем.

В большой миске смешайте подсолнечное масло с раздавленным или мелко нарезанным чесноком, петрушкой, острым перцем, перцем, орегано и солью по вкусу.

Разложите грибы по стерильным банкам и залейте маслом (при недостатке добавьте масло). Закрутите банки и пастеризуйте в течение 10 минут.

Как сушить грибы?

Сушка — один из самых древних способов сохранения продуктов, к тому же, безусловно, самый дешевый. Этот способ заключается в обезвоживании сырья, что значительно продлевает срок его хранения. Чаще всего мы сушим грибы, но не все знают, как это делается.

Вам понадобятся:

Грибы

Нитки

Игла

Марля

Для сушки пригодны только свежие и здоровые грибы. Ни в коем случае нельзя сушить подгнившие или червивые.

Грибы можно сушить двумя способами — на солнце, но это возможно только в летние месяцы с июля по сентябрь, или с помощью тепла от других источников.

Грибы, предназначенные для сушки, должны быть тщательно вымыты. Крупные экземпляры следует разделить на более мелкие части, чтобы облегчить и ускорить процесс. Помните, что кусочки не должны быть слишком мелкими. При сушке грибы значительно уменьшаются в объеме.

Если вы сушите грибы на солнце, их можно разложить на большом сите и расположить так, чтобы солнечный свет падал на них как можно дольше. Не забывайте защищать грибы от вредителей и насекомых. Лучше всего накрыть их тонкой марлей.

При сушке грибов в домашних условиях подвешивайте их над источником тепла в виде веревок. Приготовьте иголку с ниткой и нанизывайте на нее по очереди ломтики грибов. Ломтики грибов должны быть расположены свободно друг от друга, а нитки не слишком тяжелыми. Разложите их и накройте марлей. Подготовленные таким образом нитки можно выставить на солнце.

Хорошо просушенные грибы пересыпьте в емкость с герметичной крышкой. Отличным вариантом являются жестяные банки. Это необходимо для защиты продуктов от влаги.

Замаринуйте грибы в уксусе

Вам понадобятся:

молодые грибы;

вода;

7 г сахара;

стакан 10%-ного уксуса;

черный перец;

лавровый лист;

соль.

Грибы, которые вы хотите замариновать, нужно тщательно промыть под проточной водой и очистить Не используйте подгнившие или червивые.

Подготовьте банки. Тщательно вымойте их под проточной водой и ошпарьте кипятком. То же самое проделайте с крышками. Обратите внимание на ободки банок, они не должны быть побитыми, а крышки не должны быть погнуты. Это может привести к ускоренной порче закаток.

В большой кастрюле вскипятите воду и добавить соль. На 1 кг грибов достаточно 3 ч. л. соли. Добавьте грибы в кипящую воду и доведите до кипения.

Варите грибы на медленном огне около 15 минут. С помощью ложки снять накипь. Слейте воду, переложите их в дуршлаг и залейте горячей водой. Заполнить банки грибами на 3/4 высоты. В каждую банку положите по лавровому листу, 1 зернышко душистого перца и 2 зернышка черного.

Приготовьте маринад. Вскипятите литр воды, влейте уксус, добавьте 5 г соли, сахар, 2 лавровых листа, несколько горошков черного и душистого перца. Кипятите в течение 5 мин и слить воду. Горячим маринадом залейте грибы в банках. Хорошо закройте и переверните вверх дном.

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