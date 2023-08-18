Как заморозить кабачки на зиму? Сделайте это — и они не будут слишком водянистыми

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Опубликовано: 18.08.2023 13:00 , Обновлено: 11.09.2023

Кабачки — одни из самых популярных сезонных овощей. Их можно использовать для приготовления блинов, кетчупа или даже варенья. Однако вне сезона, к сожалению, они водянистые и безвкусные. Именно поэтому многие задаются вопросом, можно ли замораживать кабачки. Конечно! Но для этого нужно знать несколько простых, но очень важных правил.

Как заморозить кабачки?

Кабачок — низкокалорийный овощ, так как состоит в основном из воды, как и огурец. Если вы хотите заморозить его, обязательно нарежьте его на мелкие кусочки или ломтики. Таким образом, при жарке или варке не будет выделяться много воды.

После мытья, сушки и нарезки упакуйте кабачок в пакеты. Старайтесь не заполнять их полностью. Овощи не должны касаться друг друга. Таким образом, после разморозки они не потеряют форму.

Нарезав и запечатав в пакеты, сразу же положите кабачки в морозилку. Поместите пакеты в ящик рядом друг с другом, ровно.

Сколько можно хранить замороженные кабачки?

Эксперты говорят, что хранить кабачки можно до 8-12 месяцев после заморозки.

Однако, чтобы сохранить их качество и вкус, рекомендуется употреблять замороженные кабачки в течение 3-4 месяцев. После этого периода они могут начать терять свою текстуру и вкус.

Не забудьте указать дату на пакете.

Как правильно разморозить кабачки?

Если вы хотите, чтобы кабачки сохранили свою форму, за день до того, как вы планируете его приготовить, переложите пакет из морозильной камеры в холодильник.

За полчаса до использования достаньте его из холодильника и положите на стол или столешницу. Благодаря этому они не «сломаются» во время приготовления.

Что необычного приготовить из кабачков?

Как мы писали выше, из кабачков можно приготовить, например, кетчуп. Это не только необычно, но и очень вкусно. Он прекрасно сочетается с любыми блюдами и станет настоящим спасением, когда на улице будет морозная зима. Рецепт очень простой, хотя и требует немного времени.

Как приготовить пряный кетчуп из… кабачков? Сделайте много и закатайте на зиму

Кроме того, из кабачков получится, как это ни странно, вкуснейшее варенье.

Это варенье из «народного» овоща должен попробовать каждый. Готовка займет всего 30 минут