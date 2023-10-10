Сколько моркови нужно для квашения капусты? Сделайте так — и не прогадаете

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Опубликовано: 10.10.2023 07:15 , Обновлено: 09.10.2023

Если вы любитель квашеной капусты, то наверняка задумывались, в каких пропорциях лучше всего использовать ингредиенты для получения идеального вкуса и текстуры. Одним из ключевых является морковь, она влияет в том числе на питательную ценность продукта. Но сколько же ее класть? У нас есть правильный ответ.

Как правильно квасить капусту с морковкой?

Многие знают, что квашенная капуста богата пробиотиками и витамином С. Морковь, напротив, богата бета-каротином и витамином А, который необходим для хорошего зрения и иммунитета. Поэтому морковь целесообразно добавлять в квашеную капусту для обогащения ее питательной ценности и улучшения вкусовых качеств.

Но в каком количестве добавлять морковь? В некоторых рецептах используют соотношение 1:3. То есть на каждые 3 кг капусты, или трехлитровую банку, добавляют 1 кг моркови.

Однако если вы предпочитаете более сладкую квашеную капусту, то можете добавить больше моркови.

[info_b] Средний вес зрелого кочана капусты составляет от 0,5 до 1,5 кг, но в целом он может достигать 3,5 кг или даже больше. Поэтому стоит использовать весы.

В свою очередь морковь весит 75-125 г. То есть, килограмм моркови — это 8-14 штук. [/info_b]

Если же вы не хотите много моркови, то, на 1 кг капусты можно добавить всего до 100 г оранжевого овоща (одну небольшую морковку). То есть, на 3 кг получится 300 грамм. Хотя на трехлитровую банку можно положить всего 150-200 г моркови.

Как подготовить морковь для квашения капусты?

Сделать это очень просто. Сначала вымойте ее и очистите от кожуры. Затем ее можно натереть на терке или нарезать тонкими полосками. Морковь можно добавить к капусте вместе с солью и другими специями, а можно слегка обжарить на сковороде, чтобы она стала мягче и выделила свой природный сахар. Тогда квашеная капуста станет более сладкой и ароматной.

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Чем полезна квашеная капуста с морковью для здоровья?

Маринование капусты с морковью — это отличный способ обогатить свой рацион витаминами и минералами.

Капуста богата витаминами C, K и B6, а также клетчаткой и пробиотиками, которые благотворно влияют на пищеварение и иммунную систему.

Морковь же является источником бета-каротина, который является антиоксидантом и защищает организм от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Добавление моркови в квашеную капусту повышает ее питательную ценность и улучшает вкус. Морковная квашеная капуста также низкокалорийна и может помочь вам поддерживать здоровый вес.

Новость Телеграф

А сколько насыпать соли?

Как ранее писал Телеграф , чтобы получить вкусный и хрустящий продукт, нужно знать, сколько добавить соли. Рассказываем о правильных пропорциях на кг капусты и на трехлитровую банку.

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