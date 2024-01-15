Когда белорусам можно квасить и солить капусту в январе 2024 года? Лучшие дни

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Опубликовано: 15.01.2024 09:48 , Обновлено: 15.01.2024

Можно ли квасить и засаливать капусту в январе? Хотя традиционно лучшими месяцем для этого процесса называют осенние, даже зимой не поздно заняться приготовлением этой невероятно вкусной закуски. Главное, знать несколько важных правил. Какие дни считают благоприятными в 2024 году?

Квашение и соление являются традиционными методами консервации капусты, не только в Беларуси, но и во многих других странах. Хотя у каждого человека найдется свой уникальный способ и рецепт.

И хоть на полках магазинов в январе можно найти достаточное количество банок самого разнообразного продукта, многие все же предпочитают готовить его самостоятельно. Тем более, что у домашней квашенной капусты больше преимуществ, ведь, например, мы не добавляем в нее консерванты.

Сама закуска ценна благодаря большому количеству полезных витаминов и микроэлементов, а также молочнокислым бактериям в процессе брожения. Именно благодаря им в капусте присутствует некая кислинка и острота. Кроме того, они повышают содержание витамина С, который укрепляет иммунитет, делает нас здоровыми и защищает от болезней. Квашенная капуста насытит ваш рацион массой полезных витаминов, которых так не хватает в холода.

Какую капусту нельзя квасить?

Как заквасить капусту, чтобы получить действительно вкусный продукт? Огромную роль в этом сыграет выбор самого овоща. Откажитесь от ранних сортов и молодых кочанов с нежными и зеленоватыми листьями - вы не сможете насладиться вкусным и ароматным блюдом. Покупайте зрелую капусту с хорошо развитой головкой, которая должна быть белой и очень плотной, желательно без трещин и пятен.

Если вы квасите капусту с морковью, то выбор второго овоща значения не имеет. Возьмите обычный, сочный и насыщенный плод. Сколько понадобится моркови? Здесь все зависит от вкуса, кто-то любит больше, а кто-то нет. В среднем на 1 кг капусты требуется 1 небольшая морковь.

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Когда квасить капусту в январе 2024 года?

В целом квасить капусту можно в любой день. Главное — выбрать правильный овощ. Также есть факторы, влияющие на успешное квашение капусты:

правильное соотношение соли и воды;

температура окружающей среды;

наличие микроорганизмов, способных ферментировать капусту.

Однако, многие белорусы также ориентируются на Лунный календарь, согласно которому есть благоприятные и неблагоприятные дни для этого процесса. Все зависит от фаз Луны.

Так, согласно садоводческому лунному календарю, капуста получится твердой и хрустящей, если ее засаливать в первой четверти, особенно ближе к полнолунию. А вот само полнолуние, новолуние и спад луны не являются подходящими днями.

Таким образом, в январе 2024 года солить капусту можно с 15 по 24 января. Однако самыми благоприятными днями будут:

16, 17, 18, 19, 20 января.

Неблагоприятные (новолуние, полнолуние и спад):

11, 25 и 26-31 января.

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