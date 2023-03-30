Почему березовый сок называют «эликсиром жизни»? Вот кому из белорусов его нужно пить обязательно

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Опубликовано: 30.03.2023 11:54 , Обновлено: 30.03.2023

В Беларуси во многих районах начался сбор березового сока. Его можно как купить, например, в лесничествах, так и пойти в лес за ним самостоятельно (но только с разрешением). Отметим, что сок из березы пользуется немалой популярностью, ведь обладает воистину волшебными свойствами. Не зря же его называют «эликсиром жизни». В чем же конкретная польза такого напитка, кому его нужно пить обязательно, а кому употреблять не стоит?

Как получают березовый сок?

Березовый сок отличается нежным сладковатым вкусом. Его собирают с деревьев с конца марта. В начале сезона он прозрачный, но к позже может слегка помутнеть.

Наиболее распространенным видом березы, из которой можно добывать сок, является бородавчатая береза с характерной белой шелушащейся корой.

Есть еще два способа. Первый —срезать веточки и сливать с них сок, а другой — выжимать жидкость из молодых листьев и почек березы.

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«Эликсир жизни»: польза березового сока

Березовый сок называют «эликсиром жизни», ведь в народной медицине он известнен как средство, предупреждающее многие болезни и помогающее в их лечении.

Напиток содержит, среди прочего, природные антиоксиданты, дубильные вещества, аминокислоты, медь, железо, кальций, калий, магний, медь, железо, фосфор, кальций, аминокислоты, витамины группы B, отметил портал Medonet.

Его ценят за иммуноукрепляющие свойства, помощь в лечении заболеваний почек, болезней системы кровообращения, язвы желудка, анемии, радикулита и других болезней.

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Укрепление иммунитета

Так как березовый сок содержит витамин С, витамины группы В, а также калий, железо, магний и кальций, он позволяет повысить иммунитет организма, хорошо работает при профилактике простуды и гриппа.

Кроме того, защищает от вирусов и бактерий, препятствует их развитию.

Пить березовый сок белорусам стоит регулярно в осенне-зимний сезон, когда риск заболеть наиболее высок. Особенно рекомендуется в этот период людям, подверженным наибольшему риску вирусных инфекций, т.е. детям и пожилым людям.

Очищение организма

Одним из эффектов регулярного употребления березового сока является избавление организма от лишней воды. В процессе также удаляются вредные вещества, которые могут вызвать развитие различных видов заболеваний. Березовый сок также обладает противораковым действием, пишет Aptekazawiszy.pl.

Противодействие анемии и помощь сердцу

Сок рекомендуют при анемии из-за высокого содержания железа, калия, магния, фосфора и минеральных солей.

Также, благодаря содержанию природных антиоксидантов, он улучшает работу сердечно-сосудистой системы, позволяет справиться с проблемой образования тромбов в кровеносных сосудах. Березовый сок предотвращает образование скоплений, позволяет избежать ишемической болезни сердца.

Укрепление волос

Кроме того, благодаря очищающим свойствам, сок работает как косметический продукт – укрепляет волосы, оптически увеличивает объем.

Можно приготовить домашнее средство для волос, залив стакан березовых листьев стаканом воды и стаканом спирта – через десять дней косметическое средство будет готово. Втирайте его в волосы после мытья.

Обезболивающий эффект

А еще березовый сок оказывает жаропонижающее и болеутоляющее действие. Он работает в первую очередь как средство от боли в мышцах и суставах. Он также ускоряет заживление ран, успокаивает механические повреждения, такие как ссадины и ожоги. Он идеально подходит для ревматических болей или повреждения седалищного нерва.

Лечение синдрома раздраженного кишечника

Также напиток помогает бороться с проблемами желудка – язвами и эрозиями. Он успокаивает неприятные симптомы, связанные с этими заболеваниями. А еще помогает в лечении синдрома раздраженного кишечника.

Поддержка работы мочевыделительной системы

Регулярное употребление березового сока помогает предотвратить образование камней в почках. Он поддерживает работу мочевыделительной системы, поэтому его советуют людям, которые лечатся от нефрологических и урологических заболеваний.

Мочегонное действие сока способствует удалению отложений в мочеточниках, стимулирует фильтрацию в мочевыводящих путях.

Как правильно пить березовый сок?

Березовый сок лучше всего употреблять холодным, чтобы организм усвоил как можно больше полезных веществ. В него можно добавить мед или малиновый сок.

Чтобы лечение принесло ожидаемые результаты, напиток следует пить 3 раза в день по четверти стакана в течение 2-3 недель. В это время лучше всего ограничить употребление кофе, алкоголя, мяса и шоколада.

Кому нельзя пить березовый сок?

Березовый сок категорически нельзя пит людям с аллергией на пыльцу березы, а также тем, кто страдает недостаточностью или непроходимостью мочевыводящих путей.

Также противопоказанием могут быть некоторые заболевания почек и сердца – в этом случае обратитесь к врачу.

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Ранее Телеграф писал, что белорусские лесхозы начали заготавливать березовый сок. Узнали цены на свежий «урожай» в 2023 году.

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