Почему почти всем нужно есть рябину? Узнали, как убрать из нее горечь

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.08.2023 10:21 , Обновлено: 08.08.2023

Рябина – это один из самых полезных и ценных продуктов. Некоторые люди считают эти ягоды ядовитыми, однако это очень несправедливо. На самом деле ее плоды содержат огромное количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, благотворно влияющих на здоровье и иммунитет. Поэтому стоит знать, как правильно заготавливать плоды рябины, чтобы насладиться ее сладким вкусом.

Польза рябины для здоровья

Ягоды содержат витамин С, бета-каротин, витамины группы В, а также витамины К и Е. Кроме того, они являются источником минеральных веществ: фосфора, кальция, магния, а также калия.

Также они идеально подходят в качестве натурального подсластителя (не повышают уровень глюкозы в крови), пишет Genialne. Именно поэтому ягоды рябины уже много веков используются в природной медицине. Эти неприметные на вид плоды:

укрепляют иммунитет и помогают вырабатывать лейкоциты. Рябина богата витамином С, который является мощным антиоксидантом и помогает поддерживать иммунную систему в здоровом состоянии.

повышают уровень коллагена, который, в частности, укрепляет слизистые оболочки;

борются с бактериями;

улучшают работу сердца и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний;

снижают уровень холестерина и регулируют артериальное давление. Рябина содержит пектин, который связывает и выводит из организма лишний холестерин, тем самым снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

поддерживают работу пищеварительной системы. Рябина содержит вещества, которые стимулируют выработку желудочного сока и улучшают перистальтику кишечника, что способствует лучшему усвоению пищи и более эффективному выведению шлаков из организма.

помогают лечить инфекции мочевого пузыря и мочевыводящих путей;

поддерживают зрение. Рябина содержит витамин А, который необходим для поддержания зрения и защиты глаз от негативного воздействия свободных радикалов.

укрепляют кости. Рябина богата кальцием, фосфором и магнием – элементами, необходимыми для здоровых костей и зубов.

улучшают настроение — рябина содержит флавоноиды, которые снижают уровень стресса.

Таким образом, рябина – это не только вкусный и полезный продукт, но и настоящий лекарь, способный улучшить здоровье и защитить организм от многих заболеваний. Специалисты советуют употреблять рябину в различных формах – свежей, сушеной, в виде компотов, настоек и т.д. – для достижения максимальной пользы для организма.

Как правильно есть рябину?

Цветет это растение с мая по июнь, благодаря чему его плоды можно собирать осенью (на рубеже сентября и октября).

Стоит знать, что ягоды рябины содержат парасорбиновую кислоту, которая может вызвать диарею, метеоризм и даже рвоту. Поэтому специалисты подчеркивают, что главное в ее приготовлении — правильная термическая обработка.

Перед употреблением плоды следует ошпарить или заморозить . Благодаря этому вы избавитесь от горечи и ядовитой кислоты, а рябина станет сладкой.

В результате он становится идеальной основой для варенья, соков, муссов и даже спиртовых наливок.

Рябину лучше всего собирать вдали от оживленных дорог. Тогда вы будете уверены, что она меньше загрязнилась выхлопными газами.

Кому нельзя есть рябину?

Рябина может быть опасна для людей с индивидуальной непереносимостью продукта или аллергией на него.

Также не рекомендуется употреблять рябину при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите с высокой кислотностью, хронических заболеваниях печени и почек.

Перед употреблением рябины следует проконсультироваться с врачом.

Зачем пить настой из лаврового листа? Уже через 10 дней увидите результат

Ранее Телеграф писал, что приготовление настоя лаврового листа с добавлением одной конкретной специи стоит недорого и может сделать многое для нашего здоровья. Более того, у многих, вероятно, уже есть необходимые ингредиенты на кухне.

Зачем белорусам пить настой из лаврового листа? Уже через 10 дней увидите результат