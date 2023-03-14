Кому из белорусов дадут штраф в 740 рублей за сбор березового сока? Рассказали в лесхозах
Всего несколько недель остается до начала сезона заготовки березового сока в Беларуси. Традиционно он стартует в конце марта, после начала сокодвижения. В Беларуси березовый сок заготавливают централизованно, этим занимаются сотрудники районных лесхозов. Разобрались, как белорусам собирать березовый сок самостоятельно, а не ждать, пока "урожай нового года" появится на полках магазинов, и не получить за это штраф.
В сезон заготовки березового сока приобрести его можно непосредственно в любом лесничестве районного лесхоза. Как правило, это обходится дешевле, чем покупать “заводской” сок в магазинах.
Впрочем, лесхозы не препятствуют и тем, кто хочет самостоятельно заготовить сок для собственных нужд. Однако для этого необходимо обратиться в любое лесничество. Сотрудники лесхоза выделят определенную делянку для заготовки и ознакомят с правилами. Платить за это не придется.
Для заготовки сока в промышленных масштабах юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приобрести так называемый лесной билет, который могут потребовать для проверки сотрудники ГАИ, экологи и инспекторы рейдовой группы лесхоза.
Сколько заплатит белорус за нелегальный сбор березового сока?
За сбор сока без разрешения лесхоза предусмотрена административная ответственность:
- физическому лицу — предупреждение или штраф до 20 базовых величин (на сегодня — 740 рублей);
- индивидуальному предпринимателю — до 100 базовых величин (3700 рублей);
- юридическому лицу — до 500 базовых величин (18500 рублей).
Такие же штрафы предусмотрены и за нарушение установленных сроков сбора сока, а также за применение запрещенных средств или методов заготовки сока.
Как правильно заготавливать березовый сок?
В Минлесхозе разъяснили основные правила, которых должны придерживаться заготовщики сока, чтобы не получить штраф.
- Диаметр дерева при подсочке (на уровне груди заготовщика) должен составлять не менее 20 см.
- Количество подсочных отверстий при диаметре ствола дерева: от 20 до 26 см - 1, от 27 до 34 см - 2, от 35 до 40 см - 3, свыше 40 см - 4.
- Канал подсочного отверстия высверливается на высоте 35-50 см от корневой шейки с небольшим уклоном вниз (диаметр 1 см и глубина 2-3 см, без учета коры) на расстоянии не менее 20 см от старого отверстия.
- Под подсочным отверстием вставляют желобок, под который ставят емкость для сока.
- После окончания сбора сока желобки снимают и закрывают отверстия деревянными пробками, замазывают их варом или специальной садовой мазью.
Лесхозы уже готовы к сбору сока — когда белорусам можно идти в лес?
Лесхозы Брестской области, которая традиционно первой начинает сезон заготовки березового сока, уже объявили о своей готовности. Поскольку погода в Беларуси пока неустойчивая, в лесхозах ждут, когда окончательно потеплеет.
По словам ведущего инженера Брестского государственного производственного лесохозобъединения Николая Пашкевича, уже 15 марта в местных лесхозах планируют начать делать подсочку и прикреплять мешки.
Белорусы могут получить информацию об участках леса, где разрешена заготовка березового сока непосредственно в самих лесхозах и лесничествах, а так же на их сайтах.