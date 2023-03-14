Кому из белорусов дадут штраф в 740 рублей за сбор березового сока? Рассказали в лесхозах

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Опубликовано: 14.03.2023 12:48 , Обновлено: 16.05.2023

Всего несколько недель остается до начала сезона заготовки березового сока в Беларуси. Традиционно он стартует в конце марта, после начала сокодвижения. В Беларуси березовый сок заготавливают централизованно, этим занимаются сотрудники районных лесхозов. Разобрались, как белорусам собирать березовый сок самостоятельно, а не ждать, пока "урожай нового года" появится на полках магазинов, и не получить за это штраф.

В сезон заготовки березового сока приобрести его можно непосредственно в любом лесничестве районного лесхоза. Как правило, это обходится дешевле, чем покупать “заводской” сок в магазинах.

Впрочем, лесхозы не препятствуют и тем, кто хочет самостоятельно заготовить сок для собственных нужд. Однако для этого необходимо обратиться в любое лесничество. Сотрудники лесхоза выделят определенную делянку для заготовки и ознакомят с правилами. Платить за это не придется.

Для заготовки сока в промышленных масштабах юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приобрести так называемый лесной билет, который могут потребовать для проверки сотрудники ГАИ, экологи и инспекторы рейдовой группы лесхоза.

Сколько заплатит белорус за нелегальный сбор березового сока?

За сбор сока без разрешения лесхоза предусмотрена административная ответственность:

физическому лицу — предупреждение или штраф до 20 базовых величин (на сегодня — 740 рублей);

индивидуальному предпринимателю — до 100 базовых величин (3700 рублей);

юридическому лицу — до 500 базовых величин (18500 рублей).

Такие же штрафы предусмотрены и за нарушение установленных сроков сбора сока, а также за применение запрещенных средств или методов заготовки сока.

Как правильно заготавливать березовый сок?

В Минлесхозе разъяснили основные правила, которых должны придерживаться заготовщики сока, чтобы не получить штраф.

Диаметр дерева при подсочке (на уровне груди заготовщика) должен составлять не менее 20 см.

Количество подсочных отверстий при диаметре ствола дерева: от 20 до 26 см - 1, от 27 до 34 см - 2, от 35 до 40 см - 3, свыше 40 см - 4.

Канал подсочного отверстия высверливается на высоте 35-50 см от корневой шейки с небольшим уклоном вниз (диаметр 1 см и глубина 2-3 см, без учета коры) на расстоянии не менее 20 см от старого отверстия.

Под подсочным отверстием вставляют желобок, под который ставят емкость для сока.

После окончания сбора сока желобки снимают и закрывают отверстия деревянными пробками, замазывают их варом или специальной садовой мазью.

Лесхозы уже готовы к сбору сока — когда белорусам можно идти в лес?

Лесхозы Брестской области, которая традиционно первой начинает сезон заготовки березового сока, уже объявили о своей готовности. Поскольку погода в Беларуси пока неустойчивая, в лесхозах ждут, когда окончательно потеплеет.

По словам ведущего инженера Брестского государственного производственного лесохозобъединения Николая Пашкевича, уже 15 марта в местных лесхозах планируют начать делать подсочку и прикреплять мешки.

Белорусы могут получить информацию об участках леса, где разрешена заготовка березового сока непосредственно в самих лесхозах и лесничествах, а так же на их сайтах.