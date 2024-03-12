Как белорусам закатать березовый сок? Узнали, какие полезные элементы входят в его состав и нашли 3 вкусных рецепта

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Опубликовано: 12.03.2024 13:26 , Обновлено: 12.03.2024

Берёзовый сок собирают раз в году, и сезон сбора длится совсем недолго — примерно до середины апреля. Полезный и вкусный напиток можно заготовить самостоятельно и в течение года наслаждаться им, получая заряд энергии. Узнали, как правильно собирать берёзовый сок, в чём его польза и для кого он может представлять опасность. А также нашли вкусные рецепты на его основе.

Что такое берёзовый сок

Берёзовый сок — это почти прозрачная жидкость, внешне похожая на воду, которая вытекает из надломленных ветвей берёзы или зарубок на стволе дерева под действием корневого давления. В отличие от привычных соков, таких как апельсиновый, яблочный или томатный, у берёзового сока нет ни выраженного вкуса, ни запаха. По сути, это вода со слабо выраженным сладковатым вкусом и едва заметным ароматом.

Сок пьют просто так или используют как основу для приготовления других напитков. Из него можно делать сиропы и применять в кондитерских изделиях.

Состав берёзового сока

В 300 мл сока содержится:

углеводы — 3 г;

сахар — 3 г;

марганец — 3 мг;

магний — 399 мг;

кальций — 21 мг;

цинк — 0,3 мг.

Состав и количество активных веществ сока различаются от различных параметров: вида берёзы, месторасположения, дня сбора.

Как собирают берёзовый сок

Осенью корни берёз накапливают множество полезных веществ, которые необходимы деревьям весной, после пробуждения от зимней спячки. С первыми оттепелями корни берёзы начинают активно впитывать влагу из почвы. Они работают как насосы, выдавливая жидкость из корней вверх по стволу. Этот процесс называется сокодвижением и длится до распускания первых почек. В этот период и собирают берёзовый сок.

В Беларуси сезон сбора сока начинается примерно в начале марта и длится в среднем 4-5 недель.

Как правило, с одной берёзы среднего размера получают 2-3 литра сока в сутки, а крупные деревья позволяют получать и до 6-7 литров жидкости.

Фото: sb.by

Сок из берёзы добывают, надрубив или надрезав кору дерева. В зарубку или надрез вставляют небольшой жёлоб, втулку или краник, по которым сок стекается в ёмкость. Можно пить сок сразу, вставив в зарубку трубочку.

Сок не рекомендуется брать у молодых деревьев, так как слишком большой надрез или зарубка на стволе могут привести к гибели берёз. Также нельзя собирать сок с деревьев, которые растут возле трасс, так в нём могут содержаться тяжёлые металлы, опасные для организма.

Эксперты советуют при выборе дерева для сбора сока ориентироваться в первую очередь на диаметр ствола и хорошо развитую крону. Чем крупнее берёза, тем больше сока с неё можно получить. Самый вкусный сок, по мнению специалистов, у деревьев, растущих на возвышенности.

Чем полезен березовый сок?

Берёзовый сок — природный напиток, содержащий множество полезных веществ:

Витамины . Берёзовый сок богат витаминами группы В, которые необходимы для нормального функционирования нервной системы, обмена веществ и поддержания здоровья кожи и волос.

. Берёзовый сок богат витаминами группы В, которые необходимы для нормального функционирования нервной системы, обмена веществ и поддержания здоровья кожи и волос. Минералы . В берёзовом соке содержатся такие минералы, как калий, магний, кальций, натрий и фосфор. Они играют важную роль в поддержании здоровья костей, мышц и нервной системы. В частности, магний необходим для правильного функционирования кровеносной системы.

. В берёзовом соке содержатся такие минералы, как калий, магний, кальций, натрий и фосфор. Они играют важную роль в поддержании здоровья костей, мышц и нервной системы. В частности, магний необходим для правильного функционирования кровеносной системы. Ферменты. Берёзовый сок содержит ферменты, которые помогают пищеварению и усвоению питательных веществ.

Берёзовый сок содержит ферменты, которые помогают пищеварению и усвоению питательных веществ. Органические кислоты . В берёзовом соке содержатся органические кислоты, которые помогают поддерживать кислотно-щелочной баланс в организме и бороться с бактериями.

. В берёзовом соке содержатся органические кислоты, которые помогают поддерживать кислотно-щелочной баланс в организме и бороться с бактериями. Антиоксиданты . Берёзовый сок содержит антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов и предотвращают развитие различных заболеваний.

Кроме того, берёзовый сок полезен тем, что обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь при лечении различных заболеваний, таких как артрит и ревматизм. Он содержит витамин С, который помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций. Также он помогает очищать организм от токсинов и шлаков, что способствует улучшению общего состояния здоровья. Ещё одно полезное свойство берёзового сока — это низкое содержание калорий.

Рекомендуется пить берёзовый сок и для поддержания сердечно-сосудистой системы, так как в нём содержится сапонин, который способен регулировать уровень холестерина.

Однако, несмотря на все полезные свойства, берёзовый сок не является панацеей и не может заменить полноценное питание и здоровый образ жизни. Кроме того, перед употреблением сока следует проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо заболевания или аллергии.

Вред берёзового сока

Берёзовый сок, несмотря на большое количество содержащихся в нём полезных веществ, в некоторых случаях может быть вреден.

К недостаткам берёзового сока можно отнести:

Аллергические реакции . У некоторых людей может быть аллергия на берёзовый сок. Симптомы могут включать зуд, крапивницу, отёк лица, затруднённое дыхание и анафилактический шок.

. У некоторых людей может быть аллергия на берёзовый сок. Симптомы могут включать зуд, крапивницу, отёк лица, затруднённое дыхание и анафилактический шок. Высокое содержание сахара . Берёзовый сок содержит большое количество сахара, поэтому он может быть вреден для людей с преддиабетом и диабетом или тех, кто следит за своим весом.

. Берёзовый сок содержит большое количество сахара, поэтому он может быть вреден для людей с преддиабетом и диабетом или тех, кто следит за своим весом. Мочегонный эффект. Напиток обладает мочегонным эффектом, поэтому с осторожностью его пить следует тем, у кого есть камни в почках.

Напиток обладает мочегонным эффектом, поэтому с осторожностью его пить следует тем, у кого есть камни в почках. Нежелательные вещества . Если сок собран неправильно или хранится в неподходящих условиях, он может содержать вредные бактерии или другие нежелательные вещества, которые могут нанести вред организму.

. Если сок собран неправильно или хранится в неподходящих условиях, он может содержать вредные бактерии или другие нежелательные вещества, которые могут нанести вред организму. Взаимодействие с лекарственными средствами . Берёзовый сок может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, особенно с теми, которые используются для лечения диабета или артериального давления.

Берёзовый сок является полезным натуральным напитком, но его следует употреблять с осторожностью, особенно если у вас есть какие-либо заболевания или аллергия. Если у вас есть какие-либо сомнения в отношении пользы или вреда берёзового сока, лучше проконсультироваться с врачом.

Рецепты полезных и вкусных напитков на основе берёзового сока

На основе березового сока можно приготовить различные вкусные и очень полезные напитки. Вот несколько рецептов.

«Базовый»

3 л березового сока;

0,5 ч.л. лимонной кислоты;

100 г сахара.

Растворите сахар и лимонную кислоту березовом соке, доведите до кипения, залейте по стерилизованным банкам и закатайте.

На основе этого базового сока впоследствии можно сделать квас или другие напитки.

Витаминный коктейль

Это настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, особенно важных для организма в период межсезонья.

Ингредиенты:

берёзовый сок — 1 стакан;

овсяные хлопья — 2 ст. ложки;

любая замороженная ягода — 0,5 стакана.

Разморозьте предварительно ягоду. Залейте овсяные хлопья берёзовым соком и дайте постоять 10-15 минут. При помощи блендера или кухонного комбайна смешайте ягоду и хлопья до однородной консистенции.

Берёзовый квас с мёдом и изюмом

Освежающий и бодрящий напиток, идеальный для жаркого лета.

Ингредиенты:

берёзовый сок — 5 л;

мёд — 100 г;

сок лимона — 100 г;

дрожжи — 50 г;

вода — 50 мл;

изюм — 10 г.

Предварительно растворите в воде дрожжи. Добавьте к берёзовому соку мёд, лимонный сок и дрожжи. Тщательно перемешайте смесь и разлейте по ёмкостям. Добавьте в каждую ёмкость изюм и плотно закройте. Квас должен настаиваться в прохладном месте 2-3 дня.

Ранее Телеграф писал, как хранить березовый сок без кипячения, какими добавками его подсластить и публиковал еще 5 вкусных рецептов, в том числе “базовый”.

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