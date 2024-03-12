Как белорусам закатать березовый сок? Узнали, какие полезные элементы входят в его состав и нашли 3 вкусных рецепта
Берёзовый сок собирают раз в году, и сезон сбора длится совсем недолго — примерно до середины апреля. Полезный и вкусный напиток можно заготовить самостоятельно и в течение года наслаждаться им, получая заряд энергии. Узнали, как правильно собирать берёзовый сок, в чём его польза и для кого он может представлять опасность. А также нашли вкусные рецепты на его основе.
Что такое берёзовый сок
Берёзовый сок — это почти прозрачная жидкость, внешне похожая на воду, которая вытекает из надломленных ветвей берёзы или зарубок на стволе дерева под действием корневого давления. В отличие от привычных соков, таких как апельсиновый, яблочный или томатный, у берёзового сока нет ни выраженного вкуса, ни запаха. По сути, это вода со слабо выраженным сладковатым вкусом и едва заметным ароматом.
Сок пьют просто так или используют как основу для приготовления других напитков. Из него можно делать сиропы и применять в кондитерских изделиях.
Состав берёзового сока
В 300 мл сока содержится:
- углеводы — 3 г;
- сахар — 3 г;
- марганец — 3 мг;
- магний — 399 мг;
- кальций — 21 мг;
- цинк — 0,3 мг.
Состав и количество активных веществ сока различаются от различных параметров: вида берёзы, месторасположения, дня сбора.
Как собирают берёзовый сок
Осенью корни берёз накапливают множество полезных веществ, которые необходимы деревьям весной, после пробуждения от зимней спячки. С первыми оттепелями корни берёзы начинают активно впитывать влагу из почвы. Они работают как насосы, выдавливая жидкость из корней вверх по стволу. Этот процесс называется сокодвижением и длится до распускания первых почек. В этот период и собирают берёзовый сок.
В Беларуси сезон сбора сока начинается примерно в начале марта и длится в среднем 4-5 недель.
Как правило, с одной берёзы среднего размера получают 2-3 литра сока в сутки, а крупные деревья позволяют получать и до 6-7 литров жидкости.
Сок из берёзы добывают, надрубив или надрезав кору дерева. В зарубку или надрез вставляют небольшой жёлоб, втулку или краник, по которым сок стекается в ёмкость. Можно пить сок сразу, вставив в зарубку трубочку.
Сок не рекомендуется брать у молодых деревьев, так как слишком большой надрез или зарубка на стволе могут привести к гибели берёз. Также нельзя собирать сок с деревьев, которые растут возле трасс, так в нём могут содержаться тяжёлые металлы, опасные для организма.
Эксперты советуют при выборе дерева для сбора сока ориентироваться в первую очередь на диаметр ствола и хорошо развитую крону. Чем крупнее берёза, тем больше сока с неё можно получить. Самый вкусный сок, по мнению специалистов, у деревьев, растущих на возвышенности.
Чем полезен березовый сок?
Берёзовый сок — природный напиток, содержащий множество полезных веществ:
- Витамины . Берёзовый сок богат витаминами группы В, которые необходимы для нормального функционирования нервной системы, обмена веществ и поддержания здоровья кожи и волос.
- Минералы . В берёзовом соке содержатся такие минералы, как калий, магний, кальций, натрий и фосфор. Они играют важную роль в поддержании здоровья костей, мышц и нервной системы. В частности, магний необходим для правильного функционирования кровеносной системы.
- Ферменты. Берёзовый сок содержит ферменты, которые помогают пищеварению и усвоению питательных веществ.
- Органические кислоты . В берёзовом соке содержатся органические кислоты, которые помогают поддерживать кислотно-щелочной баланс в организме и бороться с бактериями.
- Антиоксиданты . Берёзовый сок содержит антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов и предотвращают развитие различных заболеваний.
Кроме того, берёзовый сок полезен тем, что обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь при лечении различных заболеваний, таких как артрит и ревматизм. Он содержит витамин С, который помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций. Также он помогает очищать организм от токсинов и шлаков, что способствует улучшению общего состояния здоровья. Ещё одно полезное свойство берёзового сока — это низкое содержание калорий.
Рекомендуется пить берёзовый сок и для поддержания сердечно-сосудистой системы, так как в нём содержится сапонин, который способен регулировать уровень холестерина.
Однако, несмотря на все полезные свойства, берёзовый сок не является панацеей и не может заменить полноценное питание и здоровый образ жизни. Кроме того, перед употреблением сока следует проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо заболевания или аллергии.
Вред берёзового сока
Берёзовый сок, несмотря на большое количество содержащихся в нём полезных веществ, в некоторых случаях может быть вреден.
К недостаткам берёзового сока можно отнести:
- Аллергические реакции . У некоторых людей может быть аллергия на берёзовый сок. Симптомы могут включать зуд, крапивницу, отёк лица, затруднённое дыхание и анафилактический шок.
- Высокое содержание сахара . Берёзовый сок содержит большое количество сахара, поэтому он может быть вреден для людей с преддиабетом и диабетом или тех, кто следит за своим весом.
- Мочегонный эффект. Напиток обладает мочегонным эффектом, поэтому с осторожностью его пить следует тем, у кого есть камни в почках.
- Нежелательные вещества . Если сок собран неправильно или хранится в неподходящих условиях, он может содержать вредные бактерии или другие нежелательные вещества, которые могут нанести вред организму.
- Взаимодействие с лекарственными средствами . Берёзовый сок может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, особенно с теми, которые используются для лечения диабета или артериального давления.
Берёзовый сок является полезным натуральным напитком, но его следует употреблять с осторожностью, особенно если у вас есть какие-либо заболевания или аллергия. Если у вас есть какие-либо сомнения в отношении пользы или вреда берёзового сока, лучше проконсультироваться с врачом.
Рецепты полезных и вкусных напитков на основе берёзового сока
На основе березового сока можно приготовить различные вкусные и очень полезные напитки. Вот несколько рецептов.
«Базовый»
- 3 л березового сока;
- 0,5 ч.л. лимонной кислоты;
- 100 г сахара.
Растворите сахар и лимонную кислоту березовом соке, доведите до кипения, залейте по стерилизованным банкам и закатайте.
На основе этого базового сока впоследствии можно сделать квас или другие напитки.
Витаминный коктейль
Это настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, особенно важных для организма в период межсезонья.
Ингредиенты:
- берёзовый сок — 1 стакан;
- овсяные хлопья — 2 ст. ложки;
- любая замороженная ягода — 0,5 стакана.
Разморозьте предварительно ягоду. Залейте овсяные хлопья берёзовым соком и дайте постоять 10-15 минут. При помощи блендера или кухонного комбайна смешайте ягоду и хлопья до однородной консистенции.
Берёзовый квас с мёдом и изюмом
Освежающий и бодрящий напиток, идеальный для жаркого лета.
Ингредиенты:
- берёзовый сок — 5 л;
- мёд — 100 г;
- сок лимона — 100 г;
- дрожжи — 50 г;
- вода — 50 мл;
- изюм — 10 г.
Предварительно растворите в воде дрожжи. Добавьте к берёзовому соку мёд, лимонный сок и дрожжи. Тщательно перемешайте смесь и разлейте по ёмкостям. Добавьте в каждую ёмкость изюм и плотно закройте. Квас должен настаиваться в прохладном месте 2-3 дня.
Ранее Телеграф писал, как хранить березовый сок без кипячения, какими добавками его подсластить и публиковал еще 5 вкусных рецептов, в том числе “базовый”.
Как правильно закатать берёзовый сок? Собрали 5 простых рецептов