Кому из белорусов нельзя пить березовый сок? Рассказал врач

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.04.2023 07:25 , Обновлено: 10.04.2023

В разных областях Беларуси сейчас вовсю добывают березовый сок. Все желающие уже могут купить его в лесхозах и лесничествах. Это полезный напиток, в котором содержится много витаминов, минеральных солей и других ценных для здоровья веществ. Однако некоторым белорусам пить его не стоит. Кому именно?

Основными противопоказаниями к употреблению березового сока являются:

аллергия на пыльцу березы;

гиперчувствительность, вызывающая кожные реакции, такие как сыпь или зуд;

мочевая недостаточность, обструкция мочевыводящих путей;

отеки, связанные с заболеваниями сердца и почек.

Кроме того, белорусский врач-эндокринолог Арсений Русанов не советует пить березовик людям с гастритом , так как это может вызывать «раздражение слизистой оболочки желудка, усугубить симптомы гастрита и привести к обострению заболевания». Если вы все же хотите этот напиток, лучше проконсультироваться с врачом.

По словам Русанова, березовый сок может повлиять на артериальное давление — повысить или понизить его. Поэтому людям с гипертонической болезнью стоит быть осторожнее.

Также стоит ограничить употребление этого напитка людям с сахарным диабетом (не более 200 мл в сутки в среднем). Все потому, что в березовике есть натуральные сахара.

Ранее Телеграф рассказывал, почему березовый сок называют «эликсиром жизни», и кому его пить нужно обязательно.

Почему березовый сок называют «эликсиром жизни»? Вот кому из белорусов его нужно пить обязательно