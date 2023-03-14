Где в Беларуси дешевле купить березовый сок в 2023 году? Цены отличаются в разы

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Опубликовано: 14.03.2023 17:02 , Обновлено: 14.03.2023

В марте белорусские лесхозы планируют начать заготавливать березовый сок. Узнали цены на свежий «урожай» в 2023 году.

Минск и Минская область

Так, в Минске , по адресу ул. Багратиона, 70, за литр березовика возьмут 49 копеек. На 1 копейку меньше — на Логойском тракте, 52.

За 48 копеек продадут сок в Дзержинске , по ул. Леннинская, 85.

В лесничествах Минского лесхоза планируют продавать «урожай» за 37 коп/л.

Насайте Червенского лесхоза Минской области цена за литр сока 2023 года с лесосеки составляет 23 копейки. А вот со склада лесничества — 32 копейки.

А вот на сайте Березинского лесхоза Минской области стоимость одного литра березового сока со склада в лесу составляет 15 коп. (правда, без НДС), при отпуске со склада в лесничестве — 20 коп. (тоже без НДС).

Борисовский лесхоз указал цену сока в лесу — 38 коп. за л, на торговой точке — 45 коп.

Гомельская область

Гомельское ПЛХО также опубликовало новые цены за литр березовика в 2023 году.

Гродненская область

Как пишет Newsgrodno, в Гродненской области стоимость литра березового сока стартует от 23 копеек (если закупать сразу на лесосеке). А вот при покупке в лесничестве или лесхозе — от 25 копеек.

Где искать информацию о ценах на березовый сок в 2023 году?

О ценах на сок в Витебской, Могилевской и Брестской областях на момент написания новости информации нет. Ее, как правило, публикуют на порталах лесхозов и лесничеств.

Вот список сайтов лесхозов по областям:

Кому из белорусов дадут штраф в 740 рублей за сбор березового сока?

Ранее Телеграф писал, как белорусам собирать березовый сок самостоятельно и не получить за это штраф.

Кому из белорусов дадут штраф в 740 рублей за сбор березового сока? Рассказали в лесхозах