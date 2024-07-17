Ищите на этикетке эти слова. Какую минералку из белорусских магазинов можно пить не всем?

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Опубликовано: 17.07.2024 11:35 , Обновлено: 25.04.2025

В жару недостаток жидкости в организме может привести к сбою в работе внутренних органов, слабости, головной боли, снижению энергии. Употребление минеральной воды – прекрасный способ утолить жажду в жару и заодно улучшить общее состояние здоровья. Какую продают в белорусских магазинах, как правильно ее выбрать, почему минералку можно пить не всем и не каждый день? Читайте в нашем материале.

Минеральная вода является ценным природным ресурсом, обогащенным солями, микроэлементами и биологически активными компонентами, способствующими улучшению здоровья. Разновидности минеральной воды, такие как столовая, лечебно-столовая и лечебная, различаются по степени минерализации, что определяет их рекомендации по потреблению. Необходимо внимательно изучать этикетку минеральной воды, чтобы определить ее вид, степень минерализации и химический состав, чтобы выбрать подходящий вариант для своих потребностей. Польза минеральной воды включает улучшение работы органов пищеварения, печени, сердечно-сосудистой системы, а также способствует снижению холестерина и укреплению костей. Однако минеральная вода не всегда полезна для организма, и ее употребление должно быть ограничено.

Какие виды минералки существуют?

Минеральная вода — чудесный дар природы человеку. Питьевая минеральная вода содержит в себе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.

По степени минерализации минеральная вода делится на столовую, лечебную и лечебно-столовую.

Столовая вода

Она имеет степень минерализации до 1 грамма на литр. Столовая вода подходит для ежедневного употребления и может использоваться для приготовления пищи и напитков.

Лечебно-столовая вода

Она имеет степень минерализации от 1 до 10 граммов на литр. Эта вода подходит для ежедневного использования, но в умеренных количествах.

Лечебная вода

Она имеет степень минерализации от 10 граммов на литр и больше. В свою очередь, лечебная минеральная вода делится на щелочную и кислотную. Такую воду следует употреблять только по назначению врача, так как она обладает выраженным терапевтическим эффектом. Здоровому человеку пить её не рекомендуется.

По химическому составу

По химическому составу минеральная вода делится на следующие виды:

сульфатные;

гидрокарбонатные;

хлоридные;

магниевые;

железистые;

кальциевые.

Также питьевая минеральная вода может быть природной или искусственной, газированной и негазированной.

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Что нужно искать на этикетке?

Вид воды и степень её минерализации можно посмотреть на этикетке. Часто встречаются смешанные воды, например, кальциево-натриевые и другие. На этикетке должен быть указан:

вид воды (например, сульфатно-кальциевая); уровень минерализации (слабоминерализованная, среднеминерализованная или сильноминерализованная); минеральный состав.

Если минеральную воду вы планируете использовать не для лечения определенных болезней, а для утоления жажды, следует выбирать слабо- и среднеминерализованную воду. Сильноминерализованную воду пьют в лечебных целях.

Кроме того, при выборе минеральной воды важно учитывать её состав. Например, сульфатно-магниевая вода показана для страдающих запором людей, так как оказывает мягкий слабительный эффект.

Железистая минеральная вода подходит тем, у кого есть анемия, а сульфатно-кальциевая является дополнительным источником кальция для детей, беременных и пожилых.

Минеральная вода с высоким содержанием сульфатов и хлоридов полезна при болезнях печени, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки.

При высоких физических нагрузках следует выбирать натриевую минеральную воду для восполнения запаса солей.

В чем польза минеральной воды?

Минеральная вода:

Помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Например, минеральная вода с высоким содержанием гидрокарбоната стимулирует секрецию и моторику желудка, а также усиливает выделение соляной кислоты.

Улучшает работу печени и желчевыводящих путей. Минеральная вода стимулирует выработку желчи и способствует её оттоку.

Помогает при запорах. Минеральная вода, богатая сульфатом магния и сульфатом натрия, помогает улучшить перистальтику кишечника.

Снижает уровень плохого холестерина (ЛПНП) и повышает уровень хорошего холестерина (ЛПВП).

Помогает при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также помогает поддерживать правильную работу сердца.

Полезна при сахарном диабете, так как способствует снижению уровня сахара в крови.

Укрепляет кости за счёт содержания кальция и магния. Организм может усваивать кальций из богатой кальцием минеральной воды так же эффективно, как и при приёме добавок кальция или употреблении богатых кальцием молочных продуктов. Магний, в свою очередь, помогает организму лучше усваивать кальций.

Способствует нормализации обмена веществ.

Повышает иммунитет.

Оказывает благоприятное воздействие на кожу.

Улучшает общее самочувствие.

[info_b]Важно: лечебную и лечебно-столовую воды нельзя пить «просто так». Они содержат более высокую концентрацию минеральных веществ и могут навредить здоровью. Употребление леченой и лечебно-столовой минеральной воды должно быть согласовано с врачом.[/info_b]

Кому полезно пить минералку?

Минеральная вода может быть полезна для многих людей, но особенно она рекомендуется тем, кто страдает от определённых заболеваний или имеет особые потребности в питании.

Минеральная вода особенно полезна:

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как он помогает в регулировании кислотности желудка и улучшает пищеварение. Она также может помочь при запорах и других проблемах с кишечником.

Людям с высоким уровнем холестерина. Некоторые виды минеральной воды содержат магний, который помогает снизить уровень холестерина в крови.

Беременным женщинам. Минеральная вода содержит важные минералы, такие как кальций и фосфор, которые необходимы для развития плода.

Спортсменам. Минеральная вода помогает восстановить электролиты после интенсивных тренировок.

Людям с дефицитом железа. Некоторые виды минеральной воды содержат железо, которое помогает повысить уровень гемоглобина в крови.

[info_b]Однако перед употреблением минеральной воды следует проконсультироваться с врачом, так как некоторые виды воды могут быть противопоказаны при определённых заболеваниях.[/info_b]

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Вред минеральной воды

Минеральная вода не всегда приносит организму пользу. Её должны исключить из рациона те, то придерживается диеты с низким содержанием натрия.

У гипертоников минеральная вода с высоким содержанием натрия может вызвать повышение кровяного давления.

Сильно газированная минеральная вода может привести к вздутию живота и расстройству желудка у людей, страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).

[info_b]Минеральная вода, разлитая в пластиковые бутылки, может содержать микропластик — микроскопические кусочки пластика, которые могут попасть в организм. Хотя риски, связанные с микропластиком, до конца не изучены, некоторые исследователи считают, что микропластик может вызывать гормональный сбой в организме, проблемы с сердцем и фертильностью.[/info_b]

Искусственная минеральная вода может содержать различные химические вещества и подсластители.

Кроме того, излишнее употребление минеральной воды создаёт повышенную нагрузку на сердце и почки, что негативно сказывается на всём организме и может привести в водной интоксикации.

Советы по хранению употреблению минеральной воды

Газированную и негазированную минеральную воду можно хранить как в холодильнике, так и при комнатной температуре. Важно, чтобы она не находилась под прямыми солнечными лучами.

В зависимости от содержания минералов, минеральная вода часто имеет солёный или горьковатый вкус, который не нравится многим. Но можно сделать воду более приятной на вкус, если добавить в неё натуральные ароматизаторы, такие как мята или базилик.

Можно заморозить минеральную воду в лотках для льда и добавлять её в виде кубиков льда в другие напитки. Ещё можно использовать минеральную воду вместо бутилированной или водопроводной в некоторых рецептах.

Какая минералка из белорусских магазинов подойдет вам?

Минеральная вода «Боржоми»

Одна из самых известных природных минеральных вод с высоким содержанием гидрокарбонатов и хлоридов. Добывается в долине Боржоми в Грузии.

Рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей, а также при заболеваниях дыхательных и мочевыводящих путей и мочевого пузыря.

Минеральная вода «Нарзан»

Природная сульфатно-гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая минеральная вода. Добывается в Кисловодске.

Рекомендуется при заболеваниях мочевыводящих путей, при нарушениях обмена веществ, диабете и ожирении. Подходит для лечения болезней печени и поджелудочной железы, а также для лечения язвы и гастрита, но строго только вне фазы обострения заболевания.

Минеральная вода «Ессентуки №17»

Природная хлоридно-гидрокарбонатная натриевая борная питьевая минеральная вода с характерным солёным вкусом и лёгкой горечью. Добывается в Ставропольском крае в Ессентукском месторождении Кавказских Минеральных Вод.

Рекомендуется при заболеваниях пищеварительной системы, нарушении обмена веществ и болезнях эндокринных желёз.

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Минеральная вода «Боровая»

Природная гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая минеральная вода. Добывается из скважины в Докшицком районе Витебской области.

Рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы. Оказывает лечебный эффект при сахарном диабете, повышенном холестерине и избыточном весе.

Минеральная вода «Darida»

Природная сульфатно-хлоридная натриевая лечебно-столовая вода. Добывается в Беларуси из скважины глубиной 410 метров. По полезным свойствам похожа на «Боржоми».

Рекомендуется для профилактики и лечения болезней обмена веществ, печени, желудочно-кишечного тракта, а также для восполнения таких жизненно важных элементов как йод, кальций, магний, калий.

Минеральная вода «Минская»

Природная лечебно-столовая минеральная вода с умеренной минерализацией и сбалансированным составом солей и минералов. Добывается в Беларуси из скважин глубиной до 390 метров.

Рекомендуется для лечения и профилактики заболеваний пищеварительной системы и обмена веществ, а также для общего оздоровления организма.

Минеральная вода «Нагутская-26» (MTABI)

Природная гидрокарбонатно-натриевая лечебно-столовая минеральная вода. Добывается из скважин на территории Нагутского месторождения минеральных вод, расположенных в Кавказских минеральных водах.

Рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы и почек, при заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ, при сахарном диабете и ожирении.

[info_b]Что касается минеральной воды «Нагутская-26» под торговой маркой MTABI, у российского Роскачества к ней есть лишь одна претензия — производитель указал в маркировке, что вода изготовлена по ТУ. Однако в России в настоящее время единственным документом, устанавливающим требования к группам воды, является ГОСТ, который не применялся производителем. Таким образом, потребитель лишён информации о том, что подразумевал производитель, нанося на маркировку группу воды.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, почему на бутылках с водой есть срок годности. Мы привыкли видеть сроки годности на продуктах питания. Молоко скисает, хлеб черствеет, фрукты гниют — это естественный ход вещей. Но что насчет воды, основы жизни, самого простого и, казалось бы, вечного вещества на планете? Оказывается, и у нее есть срок годности! Но прежде чем вы побежите проверять запасы в своих буфетах, давайте разберемся, в чем же дело.

Почему на бутылках с водой есть срок годности? Узнали, портится ли она