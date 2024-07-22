Эту полезную приправу зря игнорируют многие белорусы. Куда добавлять "мацярдушку" и где купить за копейки?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 22.07.2024 07:00 , Обновлено: 21.07.2024

Одна из самых полезных в мире — так описывают эту ароматную траву и неотъемлемый ингредиент многих итальянских блюд. Она не только является прекрасной приправой ко многим блюдам, но и оказывает большое влияние на наш организм. Речь идет об орегано, или душице обыкновенной, которая на белорусском называется "мацярдушка". Как же она влияет на наше здоровье и как использовать его на кухне?

Почему орегано называют одной из самых полезных приправ в мире?

Орегано также известен как душица обыкновенная, материнка, душница, зеновка, мацердушка. Это одна из любимых приправ средиземноморского региона. Но почему-то это чудесное растение незаслуженно обделено вниманием на белорусских кухнях.

Растение отличается небольшими зелеными листьями и характерным, слегка перечным ароматом.

Душица не только вкусна, но и считается одной из самых полезных специй в мире. В ней содержится множество ценных веществ, таких как:

цинк;

калий;

железо;

кальций;

магний;

витамины А, С, Е и К;

витамины группы В;

клетчатка.

Кроме того, в орегано много карвакрола - природного фенола, обладающего антиоксидантной активностью.

Как душица влияет на наш организм?

Поскольку орегано содержит карвакрол, он помогает эффективно бороться со свободными радикалами. Таким образом, регулярное употребление душицы помогает защититься от развития многих болезней цивилизации и, кроме того, замедляет старение организма.

Также орегано поддерживает наш организм и другими способами. Например, получаемое из нее масло помогает снизить чрезмерно высокую концентрацию плохого холестерина LDL в крови. Это снижает риск инфарктов, инсультов и атеросклероза.

Кроме того, приправа обладает отхаркивающим и диастолическим действием. Поэтому она идеально подходит для лечения бронхита и астмы.

Кошачья мята полезна не только котам? Вот что могут приготовить из нее себе белорусы

Как приготовить настой?

Если вы хотите поддержать свой организм, стоит приготовить настой душицы. Он прекрасно влияет на пищеварение, а также повышает сопротивляемость простуде или снимает ее симптомы.

Для приготовления настоя нам понадобится 2 чайные ложки сушеного орегано, которые нужно залить 0,5 литра кипятка. Заваривайте напиток в течение нескольких минут — и он готов.

Вы можете пить его каждый раз, когда возникает необходимость, или, в случае проблем с пищеварением, употреблять за полчаса до еды.

Как использовать орегано на кухне?

У орегано много различных применений. Она считается отличным дополнением к:

мясу;

салатам;

рыбе;

соусам;

супам;

печеному картофелю;

яичнице.

Конечно, орегано хорошо сочетается с пиццей, спагетти, запеканками и другими итальянскими блюдами. Его также используют в мексиканской и испанской кухне.

Он также прекрасно сочетается с базиликом, майораном, перцем и тимьяном.

Эти приправы превратят даже простой суп в деликатес. Когда добавлять — в начале или в конце варки?

Где купить и сколько стоит?

Орегано продают во многих белорусских магазинах. Например, согласно сайту E-dostavka, один пакетик весом 7 грамм стоит ,от 88 копеек до 1,39 рубля (по скидке).

А вот в Green-доставке пакетик в 10 грамм стоит 2,69.

В Gippo — 2,38 BYN.

Ранее Telegraf.news писал о другой полезной приправе — лавровом листе. Он давно и прочно закрепился на кухнях белорусов как отличная приправа с тонким вкусом. Некоторые хозяйки добавляют его чуть ли не во все блюда. Но насколько он безопасен для организма и всегда ли улучшает вкус приготовленного? А вы знали, что можно встретить подделку?

В какие блюда нельзя класть лавровый лист? Разобрались, как отличить подделку от настоящего