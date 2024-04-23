Эти 5 цветов можно есть. Чем полезны анютины глазки и розы?

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Опубликовано: 23.04.2024 13:28 , Обновлено: 23.04.2024

Съедобные цветы придают еде неповторимую эстетику. Именно поэтому они чаще всего появляются в блюдах, подаваемых в ресторанах. Оказывается, они не просто красивый аксессуар - в них содержатся ценные для здоровья вещества. Какие съедобные цветы стоит включить в свой ежедневный рацион?

Жимолость

Жимолость - душистый цветок, известный своим выраженным ароматом, сладким вкусом и традиционным медицинским применением. Ее можно есть прямо с растения или готовить из нее сироп.

Эти съедобные цветы являются важным ингредиентом в традиционной азиатской медицине. Их используют для лечения воспалений и применяют как перорально, так и местно.

Хотя цветы жимолости вполне съедобны, плоды некоторых сортов могут быть ядовитыми. Поэтому собирайте только цветы.

Из них также можно заварить вкусный японский чай. Просто промойте цветы, заварите их водой с температурой 80 градусов и накройте на некоторое время. Через несколько минут вы сможете насладиться сладким и ароматным чаем с противовоспалительным эффектом.

Бурачник

Бурачник - это трава с маленькими синими цветками в форме звезды. Используется как в традиционной медицине, так и в кулинарии, является прекрасным дополнением к салатам и смузи. Его также можно готовить в супы и соусы. Вкус бурачника сочетает в себе свежесть огурца и сладость меда.

Съедобные цветы этого растения использовали как натуральное средство от кашля и боли в горле. Наука не подтвердила эти свойства исследованиями, поэтому можно рассматривать бурачник только как дополнение к традиционному лечению.

Розы

Лепестки всех видов роз съедобны, но почти каждый из них имеет особенный вкус. Их можно есть сырыми, добавлять в различные фруктовые или зеленые салаты, сушить и добавлять в кашу или травяные смеси. Свежие лепестки роз также можно измельчить и добавить в жидкость, чтобы приготовить напитки, джемы и желе на основе роз.

Цветы розы обладают множеством потенциальных полезных свойств, хотя стоит отметить, что большинство исследований посвящено розовому маслу.

В натуральной медицине розу используют как противовоспалительное средство. Органические кислоты, содержащиеся в лепестках, могут поддерживать здоровье пищеварительной системы и улучшать пищеварение.

Экстракты из этих цветов широко используются в косметике - они прекрасно увлажняют кожу. Благодаря своему неповторимому аромату роза поможет вам расслабиться после тяжелого дня.

Анютины глазки

Как правило, анютины глазки обладают мягким, свежим и слегка цветочным ароматом, хотя его интенсивность может варьироваться в зависимости от сорта. Поскольку анютины глазки бывают разных цветов, они служат прекрасным декоративным дополнением к десертам, таким как торты, пирожные и печенье.

Какими полезными свойствами обладают цветы анютиных глазок? Они являются богатым источником витамина С, витамина А и флавоноидов, которые обладают антиоксидантными свойствами. Кроме того, они содержат такие минералы, как калий, магний, кальций и железо. Благодаря высокому содержанию флавоноидов они оказывают противовоспалительное действие.

Цветы кабачка и тыквы

Кабачки и тыква - растения одного семейства, которые дают нежные съедобные цветы. Они ярко-желтые и имеют длинную, округлую форму колокольчика. Их можно есть сырыми в салатах, а еще один вкусный вариант - нафаршировать цветки травяными сырами и обжарить или запечь, пока нежные лепестки не станут хрустящими.

Не обязательно отказываться от урожая кабачков, чтобы попробовать их цветы. Просто выбирайте мужские цветки, которые не плодоносят. Они имеют длинный тонкий стебель и обычно растут по внешним краям растения. Женские цветы растут ближе к центру растения и имеют маленький луковичный плод у основания цветка, где он соединяется со стеблем.

Цветы кабачка и тыквы содержат мало калорий, поэтому они отлично подходят для диеты, направленной на снижение веса. С другой стороны, в них много витаминов, поэтому их стоит употреблять в пищу.

Витамины А и С - мощные антиоксиданты, а такие элементы, как калий и магний, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в цветках тыквы и кабачков вы найдете много растительной клетчатки, которая поддерживает пищеварительные процессы.

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