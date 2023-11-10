Можно ли есть мед с белым налетом? Специалисты объяснили, почему он появляется

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Опубликовано: 10.11.2023 10:07 , Обновлено: 10.11.2023

Мед по праву относят к одним из самых нескоропортящихся продуктов. Он может простоять в наших шкафах месяцы и даже годы. Но что, если мед стал покрываться непонятным белым пенообразным налетом? Наверняка многие белорусы не раз замечали такой сверху продукта. Разобрались, что это значит и можно ли такой есть.

На протяжении многих веков мед ценят за полезные свойства, которые делают его одним из самых ценных продуктов в мире. Древние считали его эликсиром жизни и нектаром богов, его почитали во всех культурах мира.

Некоторые утверждают, что мед - единственный продукт, который никогда не портится. Этим можно объяснить тот факт, что под Тбилиси (Грузия) нашли мед возрастом 5500 лет. Но если белый налет на меде не является результатом “устаревания”, то что же он означает?

Почему на меде появляется белый налет?

На самом деле, чаще всего белый налет — результат естественного процесса кристаллизации глюкозы, содержащейся в меде. То есть, это не признак того, что продукт испортился.

Если вы заметили на меде пену, не стоит беспокоиться. Ее образуют пузырьки воздуха, выделяющиеся при кристаллизации. Пчеловоды называют эти изменения в меде эффлоресценцией. Вот как объяснили этот процесс специалисты:

“Воздух, заключенный в меде, во время кристаллизации дает эффект обесцвечивания или инфильтрации. Это особенно заметно в темных и быстро кристаллизующихся медах, где преобладает глюкоза”.

Однако, как обнаружил портал Pysznosci, также белая пена может свидетельствовать и о наличии в продукте дрожжей.

Дрожжи в меде

Но и тут эксперты поспешили нас успокоить. Они отметили, что наличие дрожжей в меде - однозначно хороший знак. Это говорит лишь о том, что продукт еще “живой”, биологически активный и, кроме того, не подвергался ненужной и вредной термической обработке. Дрожжи, присутствующие в меде, расходуют глюкозу, оставляя на ее месте характерную пену.

Что должно насторожить при виде меда?

При выборе меда специалисты советуют не руководствоваться только эстетикой, которая влияет на наше восприятие продукта. Белая пена и подтеки, приобретающие неправильную форму, - признак подлинности меда.

Если и есть какой-то визуальный фактор, который должен нас насторожить, так это длительное сохранение меда в идеальной жидкой консистенции. Это может свидетельствовать о том, что в мед добавлены вещества, разрушающие все полезные свойства этого вкусного продукта.

Как правильно хранить мед?

К слову, несмотря на то, что мед не относят к скоропортящимся продуктам, при неправильном хранении он может потерять свои полезные свойства,отметили на портале 366. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать несколько правил.

Не храните мед в пластиковых ведерках

Так, сначала нужно выбрать подходящую емкость для хранения. Это могут быть стеклянные банки, глиняные горшки, березовые бочонки, промазанные подсолнечным маслом или воском.

Но ни в коем случае не берите металлическую или пластиковую тару. Так, в первой быстро начинается окисление. А во втором случае, как подчеркивают специалисты, через год мед начнет впитывать химические вещества из стенок пластикового контейнера.

Но самыми опасными считают посуду из алюминия и меди.

Не допускайте влажности

В мед, конечно же, не должна попадать вода. В противном случае начнется брожение, и продукт получит уксусный запах и горько-кислый вкус.

Не забывайте плотно закрывать емкость. Иначе мед впитает влагу, а также посторонние запахи.

А что по температуре?

Специалисты рекомендуют хранить мед при температур 16-20 °С. То есть, не должно быть ни холодно, ни жарко.

Хотя в других источникахсказано, что самой подходящей для хранения считается температура “от -6 до +20 градусов”.

Чем же полезен мед на самом деле?

Полезные свойства меда были известны и использовались уже в Древнем Египте. Можно сказать, что это самое древнее лекарство, причем полностью натуральное.

Одним из важнейших компонентов меда являются ферменты, большая часть которых поступает из слюнных желез пчел. В результате реакций с ферментами образуется перекись водорода - вещество, обладающее антисептическими свойствами. Отсюда противовоспалительное, антибактериальное и противоаллергическое действие меда, отметили на портале Wapteka.

Помимо ферментов, мед содержит:

аминокислоты;

глюкозe и фруктозe;

биотин;

витамины А, С и В;

фолиевую кислоту;

целых 21 важный для человеческого организма элемента (например, железо, медь, кальций, магний, калий, фосфор, марганец).

Хотя мед более калориен, чем сахар (в чайной ложке сахара 20 ккал, а в меде - 39), он богат полезными веществами - в то время как сахар - это только так называемые пустые калории.

Кроме того, благодаря содержанию простых сахаров (которые, в отличие от сахарозы, всасываются непосредственно в кровь, минуя печень), мед очень легко усваивается организмом. Общие оздоровительные свойства меда впечатляют.

[scryt_b title=“Вот какие полезные свойства имеет мед”]

является здоровым источником энергии;

обладает противовоспалительным, обезболивающим, антибактериальным и противоаллергенным действием;

ускоряет регенерацию организма и способствует повышению иммунитета;

успокаивает при респираторных инфекциях;

помогает при кашле, простуде, заболеваниях горла и синусите;

ускоряет заживление ран (особенно ожоговых и гнойных - такие раны следует смазывать медом);

препятствует образованию кариеса;

укрепляет сердце, снижает артериальное давление, улучшает кровообращение и препятствует развитию атеросклероза;

поддерживает работу мозга (благодаря содержанию глюкозы);

успокаивает раздражения;

оказывает положительное влияние на пищеварительную систему и стимулирует пищеварение;

оказывает противорвотное и противодиарейное действие, устраняет запоры;

регулирует работу печени и почек;

обладает мочегонным действием - используется как вспомогательное средство при заболеваниях мочевыделительной системы;

облегчает засыпание, успокаивает нервы и улучшает настроение;

оказывает очищающее и детоксицирующее действие на организм - выводит из организма свинец и другие тяжелые металлы; нейтрализует действие алкоголя и других наркотических веществ, таких как кофе, чай и табак;

используется в косметике - увлажняет, осветляет и повышает эластичность кожи.

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Кстати, как ранее писал Телеграф, во все времена люди искали разные способы предупредить болезнь или избавиться от нее, используя силу природы, целебные свойства самых обычных предметов, продуктов, растений. Так возникали рецепты народной медицины, самые удачные из которых передавали из поколения в поколение, они и дошли до наших дней. Вот и такой, казалось бы, новый для нас напиток, как оксимель, оказывается, хорошо знали еще в древности. Сейчас он, можно сказать, переживает очередной пик популярности. И если вы еще не готовите его, самое время попробовать.

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