Зачем белорусам осенью нужно пить оксимель? Узнали, что это и из каких простых продуктов приготовить

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Опубликовано: 07.11.2023 07:38 , Обновлено: 07.11.2023

Во все времена люди искали разные способы предупредить болезнь или избавиться от нее, используя силу природы, целебные свойства самых обычных предметов, продуктов, растений. Так возникали рецепты народной медицины, самые удачные из которых передавали из поколения в поколение, они и дошли до наших дней. Вот и такой, казалось бы, новый для нас напиток, как оксимель, оказывается, хорошо знали еще в древности. Сейчас он, можно сказать, переживает очередной пик популярности. И если вы еще не готовите его, самое время попробовать.

Что это за древнее лекарство?

Вообще, оксимель – это напиток, или коктейль, состоящий из смеси мёда и яблочного уксуса, часто – с добавлением целебных трав или растений. Его называют «домашним средством для повышения иммунитета».

Другие названия оксимеля – «уксусомёд» или «кисломёд». Потому что в переводе с греческого «окси» значит «кислый (а «оксос» – уксус), «мели» – мёд.

В натуропатии этот медово-уксусный напиток известен очень давно. В письменном виде зафиксирован еще во времена Пифагора (570-510 гг. до н.э.) и Гиппократа (460-370 гг. до н.э.). А описания и рецепты оксимеля есть в книгах по монастырской медицине.

Кроме того, смесь мёда и уксуса также использовали ранее как средство от ран и инфекций. А самое интересное, что совсем недавно ученые из Университета Уорика (Великобритания) в ходе исследования действительно подтвердили это!

Ну, а мы вернемся к напитку и его целебным свойствам.

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Чем полезен оксимель?

Давайте вначале вспомним, чем полезны базовые составляющие оксимеля по отдельности.

Уксус

Так, уксус люди научились делать очень давно. А яблочный уксус, который входит в состав оксимеля, упоминается даже в Библии. В древние времена уксусом дезинфицировали раны, использовали его при укусах змей и насекомых. Припарки прикладывали на гематомы и ушибы.

Его также использовали при консервировании овощей, мяса и рыбы, как напиток и лекарство. А уксусную воду пили как жаропонижающее и для улучшения пищеварения.

Уксус «стимулирует работу органов пищеварения, оказывает охлаждающее, вяжущее и жаропонижающее действие». Он также обладает антибактериальным, антисептическим (дезинфицирующим) и противогрибковым действием и поэтому «может помочь при отеках, воспалениях, ранах и солнечных ожогах», передает naturalscience.org.

Кроме того, яблочный уксус укрепляет иммунную систему, стимулирует обмен веществ, предотвращает распространение гнилостных бактерий в кишечнике и даже некоторым образом замедляет процесс старения.

Но чтобы это все работало, специалисты советуют обратить внимание на некоторые моменты. Покупать следует:

натуральный нефильтрованный уксус, желательно – органического происхождения;

без содержания красителей, консервантов, антиокислителей, загустителей;

изготовленный из местного натурального сырья без добавления сахара;

произведенный при температуре ниже 40°С.

Мед

Второй ингредиент оксимеля – мёд – также известен своими лечебными свойствами с незапамятных времен. Он содержит эфирные масла, витамины В1, В6, С, ферменты, аминокислоты, более 20 видов сахара и много чего еще.

Мёд согревает, успокаивает, обладает седативным, пищеварительным, отхаркивающим, антисептическим, антибактериальным, антиоксидантным свойствами.

Когда вы покупаете мёд, то старайтесь выбирать местные, органические сорта. И желательно убедиться, что они тоже менее обработанные (ниже 40°С).

Таким образом, сам оксимель, в котором смешиваются яблочный уксус и мёд, прежде всего, укрепляет иммунитет, борется с симптомами простуды и гриппа, очень хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт. А добавляя в рецепт другие ингредиенты, мы получаем дополнительные бонусы. И – много вариантов оксимеля.

Пить или не пить?

Но прежде чем мы перейдем к конкретным рецептам, давайте познакомимся с показаниями и противопоказаниями. И не забудем о том, что при наличии заболеваний перед приготовлением и принятием оксимеля лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Значит, кому можно (и нужно) пить это «чудо-средство»? В зависимости от вариантов рецепта:

при кашле и боли в горле;

простуде (которая настигает многих в холодные поры года);

для профилактики простуды (особенно осенью);

если вы хотите укрепить иммунитет, почувствовать себя бодрее.

[info_b]Кстати, альтернативой яблочному уксусу может стать винный. А вот столовый не рекомендуют использовать при приготовлении оксимеля.[/info_b]

С осторожностью пить этот напиток рекомендуется людям с повышенной кислотностью, заболеваниями печени и желудка.

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Как приготовить оксимель дома?

Ну, а теперь – рецепты! И начинаем с самого простого, но тоже с историей.

«Блиц-оксимель»

Так, американский терапевт, доктор ДеФорест Клинтон Джарвис, автор книги «Народная медицина» рекомендовал ежедневно применять для профилактики так называемый «Блиц-оксимель».

Ингредиенты:

стакан воды;

1 ст.л. яблочного уксуса;

1-2 ч.л. мёда.

Приготовление:

Указанное количество яблочного уксуса и мёда тщательно размешайте в стакане воды. Пейте маленькими глотками примерно за полчаса до завтрака.

Рецепт 1584 года

Следующий рецепт, если верить написанному, датируется 1584 годом! И это аптечный Oxymel simplex из средневековой Германии. В нем используют унцию как меру веса: 1 унция – 30 гр.

Вначале нужно очистить мёд. Для этого 4 унции мёда (120 г) заливают 2 унциями (60 г) колодезной воды и кипятят. Вместе с пеной должна подняться на поверхность грязь, так мёд и очищается. Потом к нему добавляют 2 унции (60 г) уксуса. И этот сироп должен покипеть.

Как утверждается, средство размягчает слизь в бронхах и открывает в них закупорки, устраняет жесткое дыхание. Единственное, что тут не указано, в каком количестве и как долго его принимать.

Оксимель на травах

А этот рецепт более сложный в приготовлении. Он на травах, среди которых обязательно должен быть шалфей. Заявлен как “домашнее средство от боли в горле и от кашля”. Причем очень вкусное.

[info_b]В Беларуси листья шалфея можно купить в аптеке. На момент написания материала они стоят от 3,15 BYN за 50 г.[/info_b]

Ингредиенты:

½ стакана измельченных листьев шалфея;

1 большая луковица;

8 зубчиков чеснока;

кусочек корня имбиря;

3/4 стакана мёда;

200 мл яблочного уксуса.

Приготовление:

Хорошо вымыть банку, слегка ошпарить. На дно положить лук, нарезанный кубиками, шалфей, прессованный чеснок. Все аккуратно растолочь и перемешать. Добавить натертый имбирь и яблочный уксус. Еще раз перемешать и слегка растолочь. Поставить в холодильник на 2 часа. Добавить мёд. Перемешать и опять поставить в холодильник.

Для поддержания иммунитета каждый день нужно принимать по 3 столовые ложки оксимеля. При простуде можно увеличить прием до 5 столовых ложек в день.

Базовый

А этот рецепт оксимеля – базовый. Соотношение ингредиентов можно варьировать. Оказывает иммуноукрепляющее, жаропонижающее, противовоспалительное действие, снимает раздражение при респираторных заболеваниях, регулирует пищеварение.

Ингредиенты:

300 г органического лесного мёда;

100 г органического яблочного уксуса;

¼ ч.л. каменной соли.

Приготовление:

Все хорошенько смешиваем в стеклянной или фарфоровой посуде, переливаем в стеклянную бутыль. В прохладном темном месте оксимель можно хранить около 2-3 лет.

Для укрепления иммунитета, при лихорадке стоит принимать 50 г средства с 10-кратным количеством воды или чая. При респираторных заболеваниях – 1 ч.л. чистого оксимеля. Для укрепления пищеварения – 3 ст.л. на чашку чая или стакан теплой воды (принимать за полчаса до завтрака).

А еще для приготовления оригинального оксимеля можно настаивать уксус на травах, хвое, ягодах, фруктах.

Берем любое растение, или ягоды, плоды, хорошенько промываем и даем несколько часов подвялиться. Измельчаем руками на крупные кусочки, складываем в банку, заполняя ее на 2/3. И заливаем яблочным уксусом.

Настаиваем в темном месте. Периодически перемешиваем или встряхиваем. Настаивать нужно от двух до четырех недель, а ориентироваться на вкус.

Затем процеживаем раствор и готовим собственно оксимель – на 1 часть уксуса берем 2 части мёда.

Этот напиток можно разводить в холодной минеральной или обычной воде. А можно принимать по 1 ст.л. в период простуд – осенью, зимой или весной.

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