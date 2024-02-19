Эти пять специй считают самыми полезными в мире. Какая поможет справится с простудой, а какая - с морщинами?
Большинство людей достают из кухонного шкафа свои любимые специи только потому, что они улучшают вкус блюд и придают им неповторимый аромат. Однако мало кто знает, насколько полезными они могут быть. Узнайте, какие пять стоит употреблять регулярно.
Специи – это настоящие природные сокровища. В мире существует огромное их разнообразие, но некоторые заслуживают особого внимания. Они не только придают блюдам неповторимый вкус и аромат, но и обладают уникальными свойствами.
Куркума
Ярко-оранжевая специя - настоящий универсал, когда речь идет о здоровье. Благодаря пяти эфирным маслам куркума оказывает положительное влияние на желудочно-кишечный тракт и способствует пищеварению. Благодаря красящему веществу куркумину специя также обладает противовоспалительным эффектом.
Но куркума творит чудеса не только внутри организма. Антиоксиданты, содержащиеся в куркуме, также борются с возрастными морщинами.
Однако, недавно эксперты забили тревогу, ведь производители в Азии часто добавляют в нее хромат свинца, чтобы сделать более яркого золотистого оттенка.
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Корица
В некоторые блюда нужно обязательно добавлять щепотку корицы. Коричный порошок - согревающая специя, которая просто заставляет тело разогреваться.
Она полезна, так как она содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалением и окислительным стрессом в организме. Она также может помочь снизить уровень сахара в крови, улучшить чувство сытости и поддерживать здоровый обмен веществ. Корица может также улучшить память и концентрацию, а также иметь противомикробное и противовоспалительное действие.
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Мята
Вы страдаете от болей в желудке? Чашка мятного чая может принести вам быстрое облегчение. Благодаря содержащемуся в ней ментолу горькие вещества оказывают спазмолитическое, болеутоляющее и успокаивающее действие.
Однако тем, кто страдает от тошноты, не следует выпивать более двух чашек в день. Иначе содержащийся в нем ментол будет излишне раздражать слизистую оболочку желудка.
Чеснок
Регулярное употребление сильно пахнущей специи укрепляет иммунную систему и тем самым предотвращает простудные заболевания. С другой стороны, он способствует кровообращению и здоровому пищеварению.
Однако при приготовлении чеснока необходимо следить за тем, чтобы он не был слишком сильно обжарен. В противном случае он становится горьким и теряет свои полезные свойства.
Орегано
Специю, которая известна в основном по средиземноморской кухне, в медицине часто называют природным антибиотиком. И это справедливо, ведь орегано действует как фунгицид. Это означает, что грибки и споры развиваются менее быстро, а в безобидных случаях даже погибают. Трава также обладает антибактериальными и противовирусными свойствами.
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