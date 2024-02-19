Эти пять специй считают самыми полезными в мире. Какая поможет справится с простудой, а какая - с морщинами?

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Опубликовано: 19.02.2024 13:30 , Обновлено: 19.02.2024

Большинство людей достают из кухонного шкафа свои любимые специи только потому, что они улучшают вкус блюд и придают им неповторимый аромат. Однако мало кто знает, насколько полезными они могут быть. Узнайте, какие пять стоит употреблять регулярно.

Специи – это настоящие природные сокровища. В мире существует огромное их разнообразие, но некоторые заслуживают особого внимания. Они не только придают блюдам неповторимый вкус и аромат, но и обладают уникальными свойствами.

Куркума

Ярко-оранжевая специя - настоящий универсал, когда речь идет о здоровье. Благодаря пяти эфирным маслам куркума оказывает положительное влияние на желудочно-кишечный тракт и способствует пищеварению. Благодаря красящему веществу куркумину специя также обладает противовоспалительным эффектом.

Но куркума творит чудеса не только внутри организма. Антиоксиданты, содержащиеся в куркуме, также борются с возрастными морщинами.

Однако, недавно эксперты забили тревогу, ведь производители в Азии часто добавляют в нее хромат свинца, чтобы сделать более яркого золотистого оттенка.

Эта популярная специя может стать как смертельным ядом, так и лекарством. Как правильно использовать белорусам зимой?

Корица

В некоторые блюда нужно обязательно добавлять щепотку корицы. Коричный порошок - согревающая специя, которая просто заставляет тело разогреваться.

Она полезна, так как она содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалением и окислительным стрессом в организме. Она также может помочь снизить уровень сахара в крови, улучшить чувство сытости и поддерживать здоровый обмен веществ. Корица может также улучшить память и концентрацию, а также иметь противомикробное и противовоспалительное действие.

Добавьте две восточные специи в суп, чтобы превратить в усилитель иммунитета. Но есть важный нюанс

Мята

Вы страдаете от болей в желудке? Чашка мятного чая может принести вам быстрое облегчение. Благодаря содержащемуся в ней ментолу горькие вещества оказывают спазмолитическое, болеутоляющее и успокаивающее действие.

Однако тем, кто страдает от тошноты, не следует выпивать более двух чашек в день. Иначе содержащийся в нем ментол будет излишне раздражать слизистую оболочку желудка.

Чеснок

Регулярное употребление сильно пахнущей специи укрепляет иммунную систему и тем самым предотвращает простудные заболевания. С другой стороны, он способствует кровообращению и здоровому пищеварению.

Однако при приготовлении чеснока необходимо следить за тем, чтобы он не был слишком сильно обжарен. В противном случае он становится горьким и теряет свои полезные свойства.

Орегано

Специю, которая известна в основном по средиземноморской кухне, в медицине часто называют природным антибиотиком. И это справедливо, ведь орегано действует как фунгицид. Это означает, что грибки и споры развиваются менее быстро, а в безобидных случаях даже погибают. Трава также обладает антибактериальными и противовирусными свойствами.

Эти приправы превратят даже простой суп в деликатес. Когда добавлять — в начале или в конце варки?