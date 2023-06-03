Как сделать клубнику слаще? Посыпьте ее... солью

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 03.06.2023 12:23 , Обновлено: 17.08.2023

Если вы купили клубнику, а она оказалась не такой сладкой, как вам бы хотелось — не отчаивайтесь. Вы можете самостоятельно подсластить ее. Этот способ может показаться абсурдным, однако ему есть объяснение.

Чтобы сделать клубнику слаще, нужно посыпать ее не сахаром, как многие думают, а… солью.

Дело в том, что фруктоза, содержащаяся в клубнике, в сочетании с натрием сделает фрукт слаще.

Слегка посыпьте ягоды, затем перемешайте — и можно есть клубнику.

Как правильно мыть клубнику?

Кстати, многие эксперты говорят, что мыть клубнику только водой — недостаточно.

Лучше всего ненадолго замочить ягоды в воде, после чего слить воду через дуршлаг и промыть ещё раз под проточной водой. Можно поочередно опускать клубнику в дуршлаге то в ёмкость с холодной водой, то в холодную кипячёную воду. Но есть еще пара нюансов:

Как белорусам лучше вымыть клубнику — с содой или уксусом? А простой воды недостаточно?

Как хранить клубнику, чтобы она дольше оставалась свежей?

Также важно знать, как правильно хранить клубнику, чтобы она дольше оставалась свежей. Ведь потраченных денег будет жалко, если вы просто выбросите испортившуюся всю ягоду в мусорку.

Как хранить клубнику, чтобы она дольше оставалась свежей? Понадобится всего одна вещь