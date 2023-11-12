Завариваете кофе кипятком? Эта ошибка «убивает» его истинный вкус. Вот как добиться идеального

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Опубликовано: 12.11.2023 13:21 , Обновлено: 12.11.2023

Если вы фанат кофе, то знаете, как важно подобрать правильный сорт и степень обжарки зерен, чтобы получить тот самый бархатистый вкус и неповторимый аромат, за который весь мир полюбил этот напиток. Однако, одна ошибка, которую, к сожалению, допускают многие, способна "убить" истинный вкус даже отборных сортов заварного кофе, не говоря уже о дешёвом растворимом. Всё дело в неправильном заваривании кофе.

Многие из нас уже не могут представить себе ни дня без чашки этого черного бодрящего напитка, придирчиво выбирают опытным путём “тот самый” вкус и аромат, который им больше всего подходит, и сильно расстраиваются, когда приятнейший на первый вдох кофе после заваривания начинает горчить и не даёт ожидаемого бархатного послевкусия. Кто-то грешит на производителей, кто-то - на уловки маркетологов, вынудивших их в очередной раз поддаться на “вкусные” описания на упаковке, но многие и не догадываются, что сами портят свой напиток, нарушая простейшую технологию его приготовления.

Как не надо заваривать кофе?

Самая распространенная ошибка, которую большинство допускает при заваривании кофе - будь то измельченный зерновой или растворимый или сублимированный — это использование кипятка. Дело в том, что вода, доведенная до температуры 100 градусов по Цельсию, провоцирует выделение специфических вкусовых соединений из кофейных зерен. В результате чего напиток приобретает неприятный, вяжущий привкус. В случае с растворимым кофе кипяток также усиливает вкус и запах искусственных компонентов – ароматизаторов и подсластителей.

Как показали исследования, при повышении температуры выше 96 градусов эфирные масла, содержащиеся в кофейных зернах, попросту разрушаются, поэтому вкус кофе становится “бледным” и менее насыщенным. По сути, из напитка при добавлении кипятка уходит всё то, ради чего мы его и завариваем. Активнее всего эфирные масла выделяются при температуре 92-96 градусов.

Одновременно с этим при заваривании кипятком из зерен активнее выделяются тонизирующие вещества, поэтому кофе становится более крепким.

А как правильно заваривать кофе?

Впрочем, даже если вы любитель крепкого, горького кофе, не обязательно заливать его кипятком, чтобы добиться такого эффекта - температуры в 95 градусов по Цельсию будет достаточно. Людям, предпочитающим более тонкий вкус, следует использовать воду не выше 89 градусов Цельсия, сообщил портал Pysznosci.pl.

Самый простой способ проверить температуру воды для заваривания кофе — подождать 30-60 секунд после того, как она закипит. За это время вода остынет примерно до 95 градусов Цельсия.Конечно, если у вас есть термометр, можно пользоваться им для точного измерения температуры.

Также специалисты рекомендуют заваривать кофе под крышкой - позволит ему сохранить температуру и обрести полноту вкуса и аромата.

Не рекомендуют доводить воду до кипения и при заваривании зернового кофе в кофейнике на плите. Варить лучше на медленном огне, причем чем медленнее происходит нагревание, тем лучше экстрагируются эфирные масла и ферменты из молотых зерен. Если же вы любите кофе с характерной пенкой, дожидаться кипения также не стоит: следует подождать, когда пенка начнет подниматься и снять кофейник с огня, как только процесс станет более активным.

Ранее Телеграф рассказывал, как придать вкусу кофе более мягкий и бархатистый оттенок. Для этого нужно добавить особый (но не редкий) ингредиент.

Налейте в кофе столовую ложку этой жидкости. Так он получит «бархатисто-мягкий» вкус

А если ваш любимый кофе потерял свои вкус и аромат (попросту выветрился из банки из-за неправильного хранения), его можно эффективно спасти, всего лишь добавив к нему в упаковку один продукт.

Как вернуть вкус и аромат кофе? Просто бросьте к нему в банку этот продукт