Зачем добавлять в котлеты творог? Дело не в экономии

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Опубликовано: 06.02.2023 12:24 , Обновлено: 06.02.2023

Что только не кладут в котлеты к фаршу — и хлеб, и картошку, и яйца, и даже гречку. А вы попробуйте добавить творог. Нашли простой и вкусный рецепт для приготовления в духовке.

Зачем класть творог в котлеты? Дело в том, что так блюдо получится не только более полезным, но нежным и сочным. А вкус кисломолочного продукта вы даже не ощутите.

Кроме того, котлеты будут лучше держать форму и не развалятся.

Вам понадобятся:

фарш – 500 г;

яйцо – 2 шт.;

творог – 200 г;

сухари панировочные – 50 г;

вода – 50 мл;

лук – 2 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

соль – 1 ч.л;

черный перец – по вкусу;

растительное масло.

Раздавите творог до однородной массы так, чтобы не было комков. После добавьте к нему фарш и яйца. Всыпьте соль и перец. Хорошенько перемешайте.

Лук и чеснок вам нужно перемолоть в блендере, и добавить к уже получившейся массе. сухари следует смешать с водой.

Затем добавьте чеснок, лук и массу с сухарями к фаршу, тщательно перемешайте.

Следующий шаг — сформировать котлетки и выложить на смазанный маслом противень.

Выпекайте котлеты в духовке 30-35 минут при температуре 180 градусов.