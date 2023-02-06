Зачем добавлять в котлеты творог? Дело не в экономии
Что только не кладут в котлеты к фаршу — и хлеб, и картошку, и яйца, и даже гречку. А вы попробуйте добавить творог. Нашли простой и вкусный рецепт для приготовления в духовке.
Зачем класть творог в котлеты? Дело в том, что так блюдо получится не только более полезным, но нежным и сочным. А вкус кисломолочного продукта вы даже не ощутите.
Кроме того, котлеты будут лучше держать форму и не развалятся.
Вам понадобятся:
- фарш – 500 г;
- яйцо – 2 шт.;
- творог – 200 г;
- сухари панировочные – 50 г;
- вода – 50 мл;
- лук – 2 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль – 1 ч.л;
- черный перец – по вкусу;
- растительное масло.
Раздавите творог до однородной массы так, чтобы не было комков. После добавьте к нему фарш и яйца. Всыпьте соль и перец. Хорошенько перемешайте.
Лук и чеснок вам нужно перемолоть в блендере, и добавить к уже получившейся массе. сухари следует смешать с водой.
Затем добавьте чеснок, лук и массу с сухарями к фаршу, тщательно перемешайте.
Следующий шаг — сформировать котлетки и выложить на смазанный маслом противень.
Выпекайте котлеты в духовке 30-35 минут при температуре 180 градусов.