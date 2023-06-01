Кому из белорусов нужно отказаться от маринованных огурцов? Дело не только в соли

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Опубликовано: 01.06.2023 15:00 , Обновлено: 17.08.2023

Маринованные огурцы любят многие белорусы (и не только) за неповторимый и характерный вкус. Они даже обладают полезными для здоровья свойствами. Например, могут регулировать кровяное давление и снижать уровень холестерина. Однако, несмотря на преимущества, некоторым людям не стоит употреблять маринованные огурцы.

Кому нельзя есть маринованные огурцы?

Стоит быть осторожными людям с аллергией или повышенной чувствительностью к продуктам, которые используются для засолки, например к укропу. Кроме того, это ферментированные продукты, а значит – богатые аллергенными гистаминами. Поэтому они могут спровоцировать возникновение неблагоприятных симптомов. В этом случае рекомендуется полностью отказаться от употребления в пищу солений.

Маринованные огурцы также могут навредить людям, страдающим тромбозами, которые принимают антикоагулянты. Это связано с тем, что в маринованных огурцах содержится витамин К, что может сделать лекарства менее эффективными, а это в свою очередь грозит образованием тромба.

Болезни, при которых придется отказаться от маринованных огурцов

К противопоказаниям в употреблении маринованных огурцов относится и гипертония – из-за избытка в них соли людям с этим заболеванием следует внимательно относиться к количеству маринованных огурцов, оно не может быть слишком большим.

Хроническая почечная недостаточность также является причиной. Больным следует исключить из своего рациона продукты с добавлением поваренной соли, т. е. различные виды маринованных продуктов, в том числе маринованные огурцы.

Следует соблюдать осторожность и в случае оксалатно-кальциевой мочекаменной болезни. Для засолки огурцов и других овощей используют соль, которая является источником натрия — если ее слишком много, организм выделяет кальций, который в свою очередь у таких людей может откладываться в почках.

Также людям с проблемами пищеварительной системы нельзя есть маринованные огурцы в избыточном количестве. Соленья увеличивают выработку желудочной кислоты, а это может вызвать недомогания у людей с язвой желудка, гастроэзофагеальным рефлюксом и эрозией пищевода, поскольку кислая реакция раздражает слизистую оболочку. Кроме того, чрезмерное употребление душистого перца может вызвать раздражение у людей с язвой желудка или колитом.

Как правильно хранить огурцы, чтобы они подольше оставались свежими? Не давайте им… потеть

Многие привыкли съедать огурцы быстро, так они стремительно теряют свежесть и становятся вялыми и невкусными. Но у шеф-повара из США Джона Аманна есть один действенные лайфхак, которым он решил поделиться с людьми.

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