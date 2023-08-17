Эти два ингредиента превратят простой салат из огурцов в деликатес. Узнали, как это делают шведы

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Опубликовано: 17.08.2023 12:07 , Обновлено: 05.09.2023

Салат из огурцов — одно из самых простых и распространенных блюд в мире. Если вы любите есть его на ужин, попробуйте приготовить и шведскую версию. За счет всего двух продуктов этот скромный салат обретет уникальный вкус и превратится в настоящее гастрономическое чудо. Рецепт очень простой, а удовольствие не покинет вас надолго.

В чем же разница между шведским салатом из огурцов и привычным нам рецептом. Различий, на самом деле, немного, но зато они сильно влияют на конечный эффект.

Во-первых, в шведском салате из огурцов вы точно найдете кусочки зеленого лука. А вот в традиционном рецепте мало кто его использует.

Но самое главное, что нужно добавить — это уксус и сахар. Оба ингредиента еще больше подчеркнут вкус домашнего салата.

Кроме того, необходимо использовать укроп. В итоге вы получите оригинальное, интересное и вкусное блюдо одновременно.

Рецепт салата из огурцов по-шведски

Кроме уже названных ингредиентов, для приготовления нового варианта салата из огурцов вам потребуются продукты, которые вы, скорее используете каждый день. Таким образом, дополнительные покупки вам точно не грозят.

Вам понадобятся:

3 огурца,

1 чайная ложка сахара,

3 столовые ложки сметаны,

1 зеленый лук,

15 мл яблочного уксуса,

1/2 укропа,

соль;

перец.

Способ приготовления

Сначала тщательно вымойте огурцы и вытрите их насухо. Затем тонко нарежьте и высыпьте в миску.

Теперь мелко нарежьте лук и добавьте его к огурцам. Не забудьте также про соль.

Отставьте миску в сторону на 10-15 минут. Зачем это нужно делать, мы писали ранее:

Салат из огурцов получается водянистым? Вот какую ошибку с солью вы допускаете

Теперь добавьте в миску остальные ингредиенты (уксус, сахар, сметану, укроп, перец). Тщательно перемешайте продукты, чтобы они образовали идеальное вкусовое сочетание.

Вот и все, приятного аппетита!

Салат из битых огурцов

Ранее Телеграф публиковал другой необычный рецепт огуречного салата — из битых огурцов. Его мы позаимствовали из китайской кухни. Приготовление этой легкой закуски не займет много времени, зато подарит новое вкусовое впечатление.

Для этого вам действительно придется побить огурцы, а не порезать, как обычно. В Китае считают, что так они лучше промаринуются.

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