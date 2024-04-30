Учёные назвали точное количество шагов, которое помогает похудеть. И это не 10 тысяч

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Опубликовано: 30.04.2024 11:58 , Обновлено: 30.04.2024

Многие люди задаются вопросом, сколько шагов в день нужно проходить для здоровья. С каждым годом на этот счёт появляется всё больше и больше исследований. Должны ли мы на самом деле проходить те самые 10 тысяч? От чего вообще зависит это количество и сколько шагов нужно, чтобы похудеть?

Нужно ли делать 10 тысяч шагов в день?

Исследования показывают, что преодоление расстояния в 10 тысяч шагов имеет много преимуществ для здоровья, а именно:

улучшение частоты сердечных сокращений;

снижение холестерина;

увеличение скорости ходьбы;

увеличение гибкости и пластичности.

Однако это работает далеко не для всех. Исследования 2022 года показали, что польза для здоровья начинает ощущаться уже гораздо раньше. Так, человеку до 60 лет достаточно 8-10 тысяч шагов в день. А оптимальный интервал для людей старше этого возраста и вовсе составляет 6-8 тысяч.

Более того, некоторые исследования показали, что даже небольшое увеличение количества шагов, например, с 4 до 6 тысяч в день, уже может привести к потере веса и улучшению общего физического самочувствия.

Сколько нужно ходить, чтобы оставаться здоровым?

Если вы хотите увеличить свою активность, вам не нужно сразу стремиться к пресловутым 10 тысячам в день. Вместо этого постарайтесь постепенно увеличивать нагрузку, добавляя 500-1000 шагов к ежедневному среднему значению. Это рекомендуется делать как минимум на протяжении 1-2 недель. Затем снова увеличьте количество шагов и повторяйте этот процесс, пока не достигнете цели. Поверьте: каждый шаг имеет значение.

Сколько шагов нужно, чтобы похудеть?

В ходе исследований учёные обнаружили: чтобы похудеть, люди с более высоким ИМТ должны пройти больше шагов, чем все остальные. И этот показатель составил не менее 14,5 тысячи шагов в день. Это поможет значительно снизить риск метаболического синдрома и развитие ожирения.

Однако стремление преодолевать такое расстояние каждый день — амбициозная цель. Стоит помнить, что точное количество шагов, необходимых для похудения, может зависеть от вашего возраста, пола, диеты и других факторов. Вывод: главное, не сидеть дома и увеличивать свою активность настолько, насколько это возможно.

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