Очевидцы сняли на видео пожар в общежитии в Минске
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Утром в среду, 7 февраля, очевидцы сняли на видео чрезвычайное происшествие на улице Кропоткина, 95 в Минске. Там вспыхнул пожар в здании общежития №2 УП "Ремфорт" Минскоблсельстроя.
По словам очевидцев, возгорание произошло примерно в 06:10, после чего в здании объявили эвакуацию, сообщило агентство БелТА.
Судя по видео, когда на место ЧП прибыли пожарные расчеты, одна из квартир на верхнем этаже горела открытым пламенем.
В МЧС пока не озвучили официальную информацию о пострадавших и размере ущерба, причиненного огнём, однако также опубликовали в своём официальном телеграм-канале видео с места ЧП.