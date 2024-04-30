Плохо растут пионы? Полейте цветы этим домашним средством из 2 ингредиентов, и они зацветут как никогда

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Опубликовано: 30.04.2024 12:51 , Обновлено: 30.04.2024

Чтобы пионы радовали своим обилием и красотой каждый год, нужно позаботиться о правильном удобрении. Для этого достаточно приготовить домашнее средство с помощью воды и одного продукта, который широко используется на кухне. Обязательно попробуйте это простое и дешёвое удобрение — результат не заставит себя ждать.

Пионы можно разделить на две основные группы: травянистые и древесные. Травянистые пионы имеют многолетний характер. После вегетационного периода их надземная часть отмирает, а с приходом весны побеги снова вырастают из подземного корневища (именно на них завязываются цветочные почки).

Древовидные пионы, в отличие от травянистых, характеризуются твёрдым и древесным побегом, который не отмирает к зиме. От них опадают только листья, которые вновь развиваются в весенний период. Поскольку весна — это время, когда пионы просыпаются от зимнего сна, необходимо регулярно обеспечивать растения нужными питательными веществами.

Что за чудо-средство из 2 ингредиентов?

Вместо того, чтобы прибегать к магазинным и зачастую дорогим препаратам, можно легко приготовить эффективное средство дома, используя вполне доступные продукты. Отличную альтернативу химикатам составит удобрение из дрожжей. Оно укрепит растения в начале вегетационного периода, что приведёт в дальнейшем к обильному цветению.

Дело в том, что дрожжи положительно влияют на разрастание корневой системы, благодаря чему корни более эффективно забирают воду и питательные вещества из почвы. Кроме того, дрожжи создают особую бактериальную микрофлору, благодаря чему корневище менее подвержено нападению вредителей, патогенов или грибков.

Как приготовить раствор ?

В 5 литрах тёплой воды нужно измельчить половину кубика дрожжей (можно также добавить чайную ложку сахара). Далее нужно дать смеси настояться не менее 3-4 часов в тёплом месте. Делается этого для того, чтобы дрожжи “проснулись”. И всё, удобрение готово!

Им можно поливать пионы на любой стадии развития цветов. Такой домашний “кондиционер”помогает создать защитный барьер, снижающий восприимчивость растений к неблагоприятным внешним факторам. После такого прилива энергии пионы зацветут как никогда, и соседи наверняка вам позавидуют.

[info_b]Дрожжи являются прекрасным источником аминокислот, витаминов, минералов и других питательных веществ, которые необходимы для правильного развития растений. Среди них азот, калий, фосфор, а также витамины группы В и Е, которые влияют на процесс фотосинтеза.[/info_b]

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